В Самарской области могут пересмотреть систему раздельного сбора мусора

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Региональные власти планируют пересмотреть систему раздельного сбора мусора в Самарской области. Проект постановления опубликовали на сайте Министерства энергетики и ЖКХ региона.

— В губернии необходимо установить единый стандарт оформления раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Такие рекомендации дают представители Министерства природных ресурсов и экологии России. По нормативам, местные власти должны определить круг лиц, на которых распространяется стандарт. Также чиновники должны установить общие требования к контейнерным площадкам с учетом организации раздельного сбора мусора. Это касается как стационарных, так и мобильных пунктов и мусоровозов, — говорится в пояснительной записке к постановлению за подписью исполняющего обязанности министра ЖКЗ Игоря Жаркова.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Чиновники принимают предложения до 13 мая 2022 года. После этого постановление должен будет подписать глава региона.

С 2018 года единственным оператором по обращению с ТКО в Самарской области является компания «ЭкоСтройРесурс». Соглашение с региональными властями рассчитано на 9 лет. В течение этого времени организация будет отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО).

Установленный тариф вызвал немало пересудов. В городах оплату жителям рассчитывают, исходя из площади квартиры или дома. Норматив накопления ТКО — 0,091 кубометра на 1 квадратный метр.

Однако такие расчеты многих не устроили. Главным аргументом было то, что мусорят люди, а не квадратные метры. К тому же были довольно серьезные проблемы с рассылкой квитанций. И даже были случаи выставления счетов умершим людям. Но если эти проблемы удалось урегулировать, то вот по поводу расчетов развернулась длительная дискуссия, пишет 63.ру.