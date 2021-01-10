В Самарской области ликвидируют последствия сильного снегопада

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За минувшие сутки в Самарской области выпало 19,6 мм осадков, около 40% от месячной нормы. Высота снежного покрова на 12 часов сегодняшнего дня составляет 53 см.

В ночь с 9 на 10 января на расчистке региональных дорог было задействовано 456 единиц спецтехники, в том числе в городском округе Самара – 178 единицы.

Выполнялись работы по расчистке тротуаров, пешеходных переходов, вывозу снега, а также уборка проезжих частей автопоездом и обработка противогололедными материалами.

На полигоны вывезено около 4000 тонн снежных масс. На обработку проезжих частей и опасных участков противоголеледными материалами потребовалось около 1500 тонн песочно-соляной смеси и 250 тонн соли.

Днем, 10 января продолжается работа по расчистке и обработке проезжих частей, тротуаров, пешеходных переходов, посадочных площадок и вывозу снега. Задействовано 552 единицы спецтехники.

Задачу максимально усилить работы по расчистке территорий от снега поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области контролируют состояние региональных трасс.

В связи с погодными условиями Правительство Самарской области, администрации районов и муниципалитетов призывают автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не оставлять свои автомобили вдоль дорог, так как это мешает более качественной уборке снега, передает пресс-служба облправительства.