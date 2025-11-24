Я нашел ошибку
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
В Самарской области ликвидировали 21 несанкционированную свалку

24 ноября 2025 09:38
119
В Самарской области ликвидировали 21 несанкционированную свалку

В 2025 году по госпрограмме региона «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» из областного бюджета была выделена субсидия муниципалитетам на сумму более 90 млн. рублей для ликвидации 21 несанкционированной свалки в Тольятти, Богатовском, Большеглушицком, Красноярском и Приволжском районах. Общий объём ликвидированных отходов составил 124 тыс. кубометров.

«Для решения проблемы несанкционированных свалок мы работаем в нескольких направлениях. Во-первых, разрабатываем систему обращения со строительным мусором. Сейчас эта сфера практически не регулируется. Мы должны прийти в ту точку, когда человек, начиная или заканчивая ремонт, брал бы телефон, открывал приложение, нажимал одну кнопку — и к нему приезжал бы цивилизованный лицензируемый перевозчик. И вывозил бы строительные отходы за экономически обоснованное вознаграждение. Это должна быть очень понятная и удобная система. Мы в этом направлении идём. Во-вторых, взаимодействуем с муниципалитетами, потому что строительный мусор, как и несанкционированные свалки, относится к их компетенции. Мы сфокусировались сейчас на методической помощи районам для эффективной работы экологов на местах и повышения экологической грамотности населения», прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов. 

В 2026 году в бюджете Самарской области также предусмотрены субсидии на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на сумму более 39 млн. рублей, что позволит ликвидировать 18 объектов в Самаре, Сызрани, Чапаевске, Октябрьске, Большеглушицком, Шигонском, Борском районах. Менее объемные свалки муниципалитеты убирают за счет средств местного бюджета – в прошлом году было ликвидировано 75 свалок, в этом году работа еще продолжается. Наиболее серьезные объекты накопленного экологического вреда убираются по новому федеральному проекту «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Самарская область планирует заявить для участия 7 таких объектов в Самаре, Тольятти и Сызрани.

Кроме ликвидации свалок на муниципальных территориях, ведется работа по несанкционированным местам размещения отходов на землях сельхозназначения.

Так, 18 ноября состоялось рабочее совещание под председательством временно исполняющего обязанности руководителя территориального управления Россельхознадзора Исмагулова Джамбула по вопросам ликвидации несанкционированных свалок на территории Самарской области и взаимодействию органов федеральной, региональной и органов местного управления по вопросам соблюдения требований земельного законодательства. В совещании также приняли участие министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов, представители минсельхоза региона, природоохранной прокуратуры и муниципальных образований Самарской области.

В настоящее время на контроле Россельхознадзора находятся 32 свалки отходов общей площадью более 26 га, расположенных на землях сельхозназначения в десяти муниципальных районах.

«В этом году объявлено 394 предостережения правообладателям земельных участков и выдано 17 предписаний по ликвидации свалок. Составлено и направлено в суд 9 протоколов об административной ответственности за неисполнение предписаний в срок, два собственника привлечены к административной ответственности в виде штрафа», – прокомментировал врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Джамбула Исмагулов.

Уже вынесены судебные решения по десяти земельным участкам  об удовлетворении исковых требований прокуратуры о ликвидации свалок. Природоохранной прокуратурой вынесено 2 представления муниципалитетам. 

Фото – Минприроды Самарской области

