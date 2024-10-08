В Самаре заработала «горячая линия» по вопросам подачи теплоносителя

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В Самаре активными темпами продолжается подключение жилищного фонда, насчитывающего 10 013 многоквартирных домов (МКД), к источникам тепловой энергии. По результатам первой недели подключений 5 534 дома (55,3%) уже получают тепло. Так, только за один день (накануне, 7 октября) оно пришло еще в 150 жилых зданий.

На общегородском совещании, которое сегодня провел заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов, было отмечено: погодные условия благоприятные, что позволяет плавно входить в отопительный сезон 2024-2025 гг. Запуском систем непосредственно в домах, к которым теплоноситель уже подведен, занимаются управляющие организации – УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. При этом процесс остается на непрерывном контроле и со стороны Администрации Самары, Ростехнадзора, Администраций внутригородских районов.

Так, в обслуживании одной из управляющих организаций – ООО «Дирекция эксплуатации зданий» («ДЭЗ») находится 31 жилой дом.

«Подготовкой мы занялись еще весной, то есть с момента отключения отопления после завершения предыдущего отопительного периода, в ходе которого выявили «узкие» места. Требуемые работы, в том числе в подвалах, теплоузлах, поквартирно, провели в полном объеме. При необходимости специалисты, подрядчики «Т Плюс», ранее приводили в порядок подающие трубопроводы. Пуск теплоносителя начали с 1 октября, и уже 3 октября весь жилфонд в нашем ведении был подключен к тепловым источникам – Привокзальной котельной, ГРЭС. В настоящее время идет регулировка по стоякам, следим за трубами и батареями внутри зданий. В частности, справляемся с завоздушенностью систем отопления – выгоняем воздух принудительно, – пояснил главный инженер УК «ДЭЗ» Андрей Герасимов. – Учитывая, что этой осенью погода благоприятная, ресурсоснабжающая организация регулирует температуру теплоносителя, который подается к домам. Адресно мы также можем прибавлять или убавлять: где-то в ручном режиме, где-то дома оснащены автоматической системой регулировки – элементы автоматики установлены в теплоузлах, и с такими домами, конечно же, проще. Следующий уровень регулировки – уже в квартирах, где имеются отсечные краны, терморегуляторы. Жители задают комфортный режим для своих помещений».

Большой объем работ выполнен и в части подключения социальных объектов, которые с 25 сентября поэтапно начали получать теплоноситель. По состоянию на 09:00 8 октября теплом обеспечены 673 соцучреждения 1-й категории (84,8%), относящиеся к сферам здравоохранения, опеки и попечительства, а также образования (школы и детские сады). Среди соцучреждений 2-й категории (вузы, сузы, учреждения культуры, спорта, дополнительного образования) отапливаются 188 (46,2%).

«В прошлом году в подвале нашего детского сада была произведена замена отопительных труб. В этом году мы также своевременно подготовились к началу отопительного сезона. С 26 сентября у нас тепло, комфортно. Детский сад посещают 267 воспитанников, персонала у нас 50 человек. Всем уютно. В помещениях дети сейчас находятся в легкой одежде. У родителей никаких претензий и вопросов не возникает», – отметила заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 394» г. о. Самара Наталья Голуб.

Под особым контролем руководства профильного городского департамента – состояние объектов, на которых завершается перекладка магистральных теплосетей.

«На шести участках теплотрасс, в частности, на улицах Пензенской, Стара-Загора, заканчивается сборка монтажных схем и идет восстановление благоустройства после вскрытий. Но на подачу отопления это не влияет. На всех объектах заранее были приняты меры – надземным способом проложены временные трубопроводы, чтобы тепло поступало в дома и другие здания без ограничений», – добавил заместитель Главы Самары.

Не меньшее внимание уделено и объекту в Красноглинском районе – котельной в собственности ООО «ТЭК «Нефтегаз»», которое находится в стадии банкротства. В связи с тем, что ранее был введен режим повышенной готовности, для обеспечения надежного теплоснабжения в осенне-зимнем периоде данную котельную передали в аренду МП г. о. Самара «Инженерная служба». Котельная уже запущена (минувшим летом специалисты муниципального предприятия полностью подготовили 4 котла), все «запитанные» потребители благополучно подключены. Завершается оформление документов в части технадзора.

В Куйбышевском районе на контроль взяли ситуацию, связанную с эксплуатацией внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

По данным Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», для качественной подготовки системы теплоснабжения к прохождению отопсезона специалисты проверили техническую готовность 334 объектов. Напомним также, что по результатам были выявлены недостатки в эксплуатации вышеуказанных внутридомовых систем. В первую очередь, это касается отсутствия грязевиков и фильтров на входе теплоносителя в дом и на выходе. При запуске централизованной системы выяснилось, что отложения с внутридомовых трубопроводов попали в единую сеть, снизив общее качество теплоносителя, поступающего даже тем потребителям, которые выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» в части подготовки к зиме. Персонал обслуживающих организаций под контролем специалистов «ЭнергосбыТ Плюс» проводит тщательную промывку внутридомовых систем, со сливом некачественной воды в дренаж, чтобы исключить попадание отложений в единую сеть теплоснабжения и в системы других домов. Перерасчет для населения планируется провести на основании актов от управляющих компаний, для этого личных обращений от жителей не потребуется.

«В ближайшее время готовы усилить темпы подключения жилищного фонда, учреждений социальной сферы и других потребителей тепловой энергии, поскольку согласно прогнозам синоптиков сегодня – последний теплый день, а далее в дневные и ночные часы ожидается снижение температуры наружного воздуха, – пояснил Александр Андриянов. – В диспетчерской профильного городского департамента сотрудники уже принимают обращения по вопросам подачи отопления, пока их немного. В ближайший понедельник, 14 октября, планируется открыть работу «горячей линии» и во всех районных Администрациях. Особенно сосредоточимся на заявках, которые будут приходить в части отопления многоквартирных домов. Адресно специалисты будут выходить, проверять, оценивать ситуацию, принимать необходимые меры. Ни одна заявка не останется без внимания, профильные службы будут трудиться до выполнения задач в полном объеме».

В Департаменте городского хозяйства и экологии обращения относительно подачи отопления принимаются по телефону: 8 (846) 266-56-17.

Фото: администрация Самары