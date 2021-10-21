В Самаре оценили готовность спецтехники к зимнему периоду

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Традиционный общегородской смотр специализированной техники, с помощью которой предстоит следить за состоянием территорий города в зимний период, прошел в четверг, 21 октября, на площади имени В.В.Куйбышева.

На главной площади города представители муниципальных предприятий, внутригородских районов и управляющих компаний представили 158 машин. Всего в зимний период готовы к работе более 500 единиц спецтехники. Кроме того, будут заключены договоры на предоставление привлеченной техники, которая в период обильных снегопадов будет вывозить снег на полигоны.

В Самаре подлежат содержанию автомобильные дороги протяженностью 1035 километров. На всей площади выполняется механизированная уборка. Кроме того, производится механизированная и ручная расчистка придорожных газонов, тротуаров, посадочных площадок, пешеходных зон. Так, для этих целей на вооружении муниципального предприятия «Благоустройство» есть погрузчики, грейдеры, тракторы, дорожные комбинированные машины и другие виды снегоуборочной техники.

МП «Спецремстройзеленхоз» в зимний период осуществляет содержание самарских скверов, бульваров, аллей. Закреплённая площадь для очистки от снега составляет более 380 тысяч квадратных метров. А за состояние набережной отвечает МП «Самарская Набережная»: убираемая площадь территории – почти 81 тысяча квадратных метров.

Кроме того, готовность в работе в зимний период продемонстрировали предприятия и компании, ответственные за содержание внутриквартальных и придомовых территорий, сетей ливневой канализации, наружного освещения, а также за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Всего планируется пополнить парк спецтехники на 41 единицу. Основной объем должен поступить до 15 декабря текущего года. Оставшаяся партия спецмашин должна быть доставлена в январе – это техника для ледовых катков, а также в феврале – это дорожные пылесосы и машины для аварийно-ямочного ремонта.

Завершается и подготовка четырех муниципальных снежных полигонов, которые готовы принять свыше 900 тысяч тонн снега.

Фото: администрация Самары