В Самаре жильцы дома пожаловались на подрядчика, разобравшего крышу

Жители дома 25а на улице Спортивной в Самаре пожаловались в Народный фронт на проблему с капитальным ремонтом крыши здания. Подрядчик начал работы только в октябре, хотя планировалось раньше. После разборки кровли рабочие исчезли на три дня, оставив крышу без защиты. Об этом «СитиТрафику» сообщили в региональном отделении ОНФ в субботу, 25 октября 2025 года.

За три дня дожди привели к протечкам в квартиры верхних этажей. Фонд капитального ремонта не ответил на обращения жителей, а подрядчик сказал, что «все просохнет». Однако жильцы беспокоятся, что протечки могут повредить до десяти квартир, а если ситуация ухудшится, вода может проникнуть и на нижние этажи дома.

Народный фронт направил обращения в Фонд капитального ремонта и Министерство ЖКХ с требованием ускорить ремонт и предотвратить дальнейшие протечки.

Фото - ОНФ по Самарской области