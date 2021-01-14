В Самаре закрыт проезд по улице Братьев Коростелевых из-за аварии на водоводе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры.
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Она занималась мошенничеством на протяжении четырех лет.
Сотрудница инкассаторского агентства в Ростове-на-Дону подменила банкноты на 9 млн рублей
Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer от COVID-19
Ежедневная медитация способна увеличить продолжительность жизни.
Названа продлевающая жизнь привычка
В индустриальном парке «Преображенка» расширяют возможности для представителей малого и среднего бизнеса.
В индустриальном парке «Преображенка» введен в эксплуатацию второй корпус для малого бизнеса
Лечение пациента осложнялось сопутствующими заболеваниями.
В Подмосковье спасли пациента с 97-процентным поражением легких
Специалисты разъясняют, что для определённых категорий населения купание  в ледяной проруби абсолютно противопоказано и является серьезным риском.
Александр Муравец: «Для детей и людей с хроническими заболеваниями зимние купания противопоказаны»
В стране зарегистрировали первую смерть от коронавируса с мая, пациент умер в провинции Хэбэй от осложнений, вызванных инфекцией.
В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с COVID-19
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.8
0.27
EUR 89.65
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре закрыт проезд по улице Братьев Коростелевых из-за аварии на водоводе

14 января 2021 14:37
168
Автобусы двух маршрутов пустили в объезд.

Утром в четверг, 14 января, в Самаре перекрыли движение по улице Братьев Коростелевых. Проезд ограничили на участке от Ленинградской до Венцека. Причина - утечка на трубе с холодной водой, передает sova.info.

- Автобусы маршрутов № 3 и 13 направлены в объезд по улицам Ленинградской, Садовой, Венцека в оба направления, - сообщили в "Твиттере" представители компании-перевозчика.

Сейчас на месте коммунальной аварии работают специалисты. Сколько времени займет ремонт, пока не уточняется.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
14 января 2021  13:33
Весной в Самаре продолжится комплексный ремонт ул. Арцыбушевской.
Весной в Самаре продолжится комплексный ремонт ул. Арцыбушевской.
За два года улицу приведут в порядок на всем протяжении от переулка Тургенева до Полевой. Благоустройство региона
136
13 января 2021  17:54
Все дорожные работы на территории Ставропольского района Самарской области выполнялись при активном участии представителей общественности.
В Ставропольском районе по нацпроекту обновили дороги, важные для жителей Тольятти
Все дорожные работы на территории Ставропольского района Самарской области выполнялись при активном участии представителей общественности. Благоустройство региона
432
13 января 2021  11:00
ФАС заблокировала подписание контракта на благоустройство территории у Фабрики-кухни в Самаре
ФАС заблокировала подписание контракта на благоустройство территории у «Фабрики-кухни» в Самаре
Итоги аукциона власти Самары подвели еще в конце декабря. Благоустройство региона
495
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
9567
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
3317
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
3879
Весь список
Всё в Дом
5 января 2021  15:00
Выбираем матрас для кровати
Кровать и матрас, выбранные верно, это лишь возможность получить качественный сон. Вы сможете купить матрас , обратившись в гипермаркет-матрасов.рф. Всё в Дом
542
28 декабря 2020  13:21
Итальянские прихожие – особенности
Первое впечатление о доме или квартире всегда возникает в прихожей. Поэтому очень важно сделать все возможное для того, чтобы обустроить ее в лучшем виде. все...Всё в Дом
980
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
3312
Весь список
ЖКХ
14 января 2021  14:37
Автобусы двух маршрутов пустили в объезд.
В Самаре закрыт проезд по улице Братьев Коростелевых из-за аварии на водоводе
Автобусы двух маршрутов пустили в объезд. ЖКХ
165
14 января 2021  14:09
Виктор Кудряшов в своём Твиттере дал ответ жителям Самары.
Губернатор поручил Виктору Кудряшову разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые приборы учета
Виктор Кудряшов в своём Твиттере дал ответ жителям Самары. ЖКХ
214
14 января 2021  12:25
Водопроводные сети «Водных технологий» перешли в «Самарские коммунальные системы»
Водопроводные сети «Водных технологий» перешли в «Самарские коммунальные системы»
С 1 ноября 2020 года за водоснабжение всего Куйбышевского района отвечают специалисты «РКС-Самара».   ЖКХ
506
Весь список

Экология
13 января 2021  11:59
Жителей Самарской области ожидает тридцатиградусный мороз
Жителей Самарской области ожидает почти тридцатиградусный мороз
Синоптики местами прогнозируют снег. Экология
334
12 января 2021  13:24
Вильфанд пообещал жителям ряда регионов России "иссиня-черные" морозы
Вильфанд пообещал жителям ряда регионов России "иссиня-черные" морозы
Последний раз такие морозы наблюдались пять лет назад. Экология
636
9 января 2021  10:27
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
В ближайшие 1-2 часа местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее с сохранением до конца дня Экология
714
Весь список
Видео
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Татарстан поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии
Губернии исполняется 170 лет.
Социум
2288
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
1654
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
13855
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
15090
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
21159
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
22986
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
24739
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
26258
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
25994
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
26286
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
26925
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
25890
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом.
14 января 2021  12:51 
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 6 пациентов. Здравоохранение
500
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
738
В Самаре установят дорожные знаки Остановка запрещена и Работает эвакуатор
14 января 2021  09:36 
В Самаре установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»
Знаки будут установлены с 21 января 2020 года. Транспорт
482
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел.
13 января 2021  16:23 
Дмитрий Азаров  вручил региональные премии в области культуры и искусства
Лауреатами стали авторы самых интересных проектов, работ и инициатив в самых разных областях культуры - от музыки и театра до народных промыслов и ремёсел. Культура
2450
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
13 января 2021  12:45 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 13 января выявлены 279 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1568
Весь список
Акценты
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры.
14 января 2021  19:08 
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры. Культура
6
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
747
Самарцам рассказали про опасности отопительного сезона
14 января 2021  09:59 
Самарцам рассказали про опасности отопительного сезона
Помните, что только ваша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома! ЖКХ
402
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
20993
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
22111
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
21689
Весь список
Новости Тольятти
14 января 2021  13:54
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Автограде стартовали мероприятия, посвященные 170-летию области. Новости Тольятти
238
14 января 2021  09:14
Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!
Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!
Особо опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах. Новости Тольятти
434
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
2325
Весь список