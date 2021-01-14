В Самаре закрыт проезд по улице Братьев Коростелевых из-за аварии на водоводе

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Утром в четверг, 14 января, в Самаре перекрыли движение по улице Братьев Коростелевых. Проезд ограничили на участке от Ленинградской до Венцека. Причина - утечка на трубе с холодной водой, передает sova.info.



- Автобусы маршрутов № 3 и 13 направлены в объезд по улицам Ленинградской, Садовой, Венцека в оба направления, - сообщили в "Твиттере" представители компании-перевозчика.



Сейчас на месте коммунальной аварии работают специалисты. Сколько времени займет ремонт, пока не уточняется.