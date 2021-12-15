В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений

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Температурные «качели» продолжают испытывать Самару на прочность – все службы благоустройства города продолжают ликвидировать обледенения.

Особое внимание как на улично-дорожную сеть – тротуары, пешеходные переходы и посадочные площадки, так и внутриквартальные и придомовые территории.



Обработка ведется механизировано и вручную. В дневную смену количество спецтехники и персонала, задействованных в уборке, значительно возросло – до 117 машин и до 197 дорожных рабочих.



Кроме того, аналогичные работы активизированы на других объектах города: в общественных пространствах, а также на территориях, которые находятся в зоне ответственности администраций внутригородских районов, управляющих организаций.

Напомним также, что на дорогах местного значения заблаговременно размещены ящики с песком, они располагаются в локациях со сложным рельефом – крутыми спусками и подъемами.