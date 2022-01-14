В Самаре в ночь с 14 на 15 января задействуют 150 самосвалов для вывоза снега с улиц города

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В Самаре в ночь с 14 на 15 января планируется задействовать 150 самосвалов для вывоза снега с улиц и 212 единиц специализированной техники для расчистки.

В эту пятницу согласно прогностической карте синоптиков уже к вечеру вероятность значительного усиления снегопада составляет 80-100%. В субботу осадки не отступят. Оперативные службы информируют о сохранении «желтого уровня» погодной опасности из-за метели, сильного ветра и заносов вкупе с гололедицей.

Несмотря на то, что сегодня в дневные часы интенсивность снегопада несколько снизилась, все службы благоустройства и коммунальные организации города продолжили трудиться в режиме усиления. Главам администраций внутригородских районов поручено взять актуальные сезонные работы под личный контроль.

Для устранения последствий обильного снегопада – за минувшие сутки выпало 15 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 40 см – ресурсы постоянно наращиваются. За сутки только с улично-дорожной сети вывезли на полигоны почти 5 210 тонн снежных накоплений.

Сегодня в дневную смену только улично-дорожную сеть приводят в порядок около 220 рабочих, которые помогают делать уборку вручную, а также выведено порядка 160 единиц техники.

Подчеркнем, что существенным препятствием для функционирования снегоуборочной техники являются припаркованные личные автомобили. В связи с этим Администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой не бросать машины в неустановленных местах, под запрещающими знаками, убирать транспорт с обочин дорог, придомовых территорий на время проведения уборочных работ – переставлять авто на уже очищенные места.

Кроме того, коммунальщики напоминают о том, что для своевременного вывоза мусора нужно освобождать территории возле контейнерных площадок и на подъездах к ним.

Автомобилистам необходимоВбыть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правил дорожного движения и рекомендации с учетом сложных погодных условий.

Фото: администрация Самары