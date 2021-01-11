В Самаре усилят контроль за УК в части уборки снега

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Тема устранения последствий снегопада стала главной сегодня на еженедельном оперативном совещании под председательством Елены Лапушкиной. За минувшие дни в Самаре прошел крупный снегопад. Снежный покров превысил полметра. В ходе совещания профильные департаменты и главы районных администраций доложили главе города о результатах работы коммунальных служб в минувшую ночь.

На уборке улично-дорожной сети было задействовано 408 единиц техники, более 11 тысяч тонн снега вывезено на полигоны. От снежных масс освобождены подъездные пути ко всем социальным объектам – больницам, школам, детским садам. Очищены более 70 % остановочных павильонов, эта работа будет завершена до конца дня.

По словам и. о. руководителя Департамента транспорта Юрия Тапилина, весь общественный транспорт сегодня без затруднений вышел на линию.

Серьезные замечания у главы города вызвала работа управляющих компаний и ТСЖ. Далеко не все за минувшую ночь справились с уборкой дворов и внутриквартальных проездов. На многие из них материалы уже переданы в надзорные органы. Так, только в Ленинском районе по результатам проверок административной комиссией в отношении сразу пяти управляющих компаний материалы были направлены в Прокуратуру.

«Многие управляющие компании расслабились, и к ним, безусловно, будут приняты меры. Ставлю задачу главам внутригородских районов лично контролировать выход техники и дворников, и в случае выявления нарушений реагировать немедленно», - подчеркнула Елена Лапушкина.

На совещании также обсудили график работы бригад кровельщиков, очищающих скатные крыши.

Отдельно Елена Лапушкина поблагодарила предприятия, которые не только оперативно расчистили свои прилегающие территории, но и предоставили технику в помощь районам.