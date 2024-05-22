В Самаре усилили контроль за содержанием смотровых колодцев

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Этот вопрос стал одним из основных на общегородском совещании, которое провел заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Александр Андриянов.



Ресурсоснабжающие организации, предприятия и компании, которые обслуживают сети и ликвидируют последствия аварийных ситуаций, должны заниматься и устранением просадок колодцев – поднимать их на нужные высотные отметки. Это важно для предотвращения ДТП.



Кроме того, после работ на колодцах обязательно и восстановление благоустройства локаций. Покрытие должно соответствовать нормативам.



МП «ГАТИ по благоустройству» и МБУ «Дорожное хозяйство» проводят мониторинг. Все работы, связанные с колодцами, остаются на непрерывном контроле со стороны профильного департамента.