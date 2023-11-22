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В Самаре службы благоустройства и коммунальщики работают в непрерывном режиме

22 ноября 2023 18:41
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С 20 ноября в Самаре выпало 19 мм осадков, что приближается к половине месячной нормы.

Службы благоустройства и коммунальщики продолжают работать в сложных погодных условиях. Южный циклон, который пришел в Самарскую область в начале недели, принес осадки в виде снега, местами с ледяным дождем и порывистым ветром. В регионе действует желтый уровень опасности. С 20 ноября в Самаре выпало 19 мм осадков, что приближается к половине месячной нормы.

На улично-дорожной сети в ночь на 22 ноября количество задействованных ресурсов было увеличено: до 182 машин и 152 дорожных рабочих, которые занимались расчисткой вручную. Всего за минувшие сутки город, включая УДС, общественные и внутриквартальные территории, расчищали и обрабатывали 3502 уборщика, 475 единиц снегоуборочной техники. Профильные службы используют не только собственные ресурсы, но и привлеченные.

Автомобилистов просят не оставлять надолго припаркованный транспорт и тем самым дать возможность технике работать беспрепятственно.

С начала интенсивного снегопада на площадки временного складирования доставлено 812,96 тонны снега. Совокупно израсходовано 1 074,2 тонны противогололедных материалов (песчано-соляной смеси, галита, «Бионорда»). Сегодня с 06:00, когда активные осадки возобновились, проводятся превентивная обработка УДС и патрульная очистка.

В связи с температурными «качелями» снег быстро тает. В ночную смену для откачки талой воды с низинных мест было направлено 5 бойлеров. Эта техника продолжает работать и в дневную смену.

Сегодня днем в уборке всех городских территорий предусмотрели участие 3 366 дорожных рабочих и дворников, 272 единицы техники.

Об организации работы на улично-дорожной сети в Кировском районе рассказал представитель компании-подрядчика, которая содержит данную территорию. По словам начальника участка, сегодня задействовано 27 единиц техники и 21 дорожный рабочий.

В зоне ответственности глав районов – координация всех работ и, прежде всего, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, других обслуживающих организаций.

Глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказала, что сегодня на территории района работают 167 дворников и 5 единиц техники. По состоянию на 12.00, очищено 92% входных групп, механизированная очистка проездов и тротуаров выполнена на 74%.

Главы районов лично в ежедневном режиме инспектируют подведомственные им территории и контролируют выход рабочих.

Так, во дворах Кировского района с раннего утра работают 476 дворников и 8 единиц спецтехники.

В Октябрьском районе сегодня трудятся 465 дворников, задействовано 4 единицы техники. Во второй половине дня по погодным условиям планируется привлечь еще 2 спецмашины.

Основная задача, которая сейчас стоит перед специализированными муниципальными предприятиями, подрядными организациями, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, обслуживающими организациями – мобилизация всех сил и ресурсов. Особое внимание необходимо уделить расчистке от снега и обработке противогололедными материалами дорог и тротуаров, остановочных павильонов, пешеходных переходов, лестничных сходов, подъездов и подходов к соцучреждениям, входных групп подъездов многоквартирных домов, придомовых территорий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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