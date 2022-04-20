В Самаре проводят влажную уборку дорог

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В числе актуальных сезонных работ, характерных для второй декады месячника – влажная уборка улично-дорожной сети.



«Мойка дорог является неотъемлемым видом работ, осуществляющихся в рамках летнего содержания улично-дорожной сети города. Подрядными организациями она производится ежедневно. Отмечу, что перед ее проведением проводится уборка прилотковой части от зимних накоплений и мусора, а также при необходимости на помощь приходят вакуумно-подметальные машины», - рассказал главный инженер МП «Благоустройство» Денис Дедиков.



Поливомоечная техника распределена по всей территории города, на балансе подрядных организаций таких спецмашин около 70. «Водные процедуры» принимают и улицы, находящиеся в Ленинском районе.



В ночь на 20 апреля рабочая бригада произвела влажную уборку дорог по улицам Фрунзе, Красноармейская, Вилоновская и Самарская.

Фото: администрация Самары