В Самаре прорабатываю дополнительные меры по расчистке улиц от снега

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Для оперативной расчистки улиц Самары профильный департамент дополнительно проработал механизмы взаимодействия с подрядчиками, ГИБДД и службой эвакуации

Усиление работ по вывозу снега, расширение проезжей части дорог – в числе самых актуальных задач. Нюансы обсудили сегодня на совещании.

За прошедшие сутки в уборке улиц (автодорог, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей, выходов на пешеходные переходы и т. п.), а также общественных пространств, дворов и других внутриквартальных территорий задействовали 565 единиц техники и 3 421 уборщика. Днем 30 января осадки возобновились, и на участки обслуживания направили 303 единицы техники и 3 308 человек для расчистки вручную.

Темпы вывоза снега с улично-дорожной сети подрядчики значительно нарастили. Так, за минувшие две смены (дневную и ночную) специализированные площадки приняли более 9 530,46 т снега – это один из самых больших суточных показателей за текущий сезон, в котором площадки временного складирования пополнились накоплениями в общей сложности в количестве 201 222,95 т.

При расчистке улиц города, обработке территорий и ликвидации снежных валов препятствием становится припаркованный транспорт горожан. В связи с этим профильный департамент дополнительно проработал механизмы взаимодействия с подрядчиками, ГИБДД и службой эвакуации. Накануне состоялось установочное совещание с участием представителей прокуратуры. Приняты неотложные меры, чтобы тяжелая техника и средства малой механизации могли функционировать оперативно и результативно.

Так, активизирована работа по освобождению дорог от личного транспорта жителей, припаркованного на тех участках, где имеются знаки запрета остановки и стоянки.

«В городе ограничения действуют на 91 участке. Где-то требования жесткие – вообще нельзя парковаться. На отдельных участках – запрет по четным или нечетным дням, либо в определенные дни недели. Кроме того, на ряде локаций меры актуальны в определенные часы суток, – напомнил заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев. – До начала снегоуборочных работ такие участки отрабатываются службой эвакуации, совместно с ГИБДД, то есть при выявлении нарушений машины доставляются на штрафстоянку. Как правило, автомобили нарушителей далеко не увозят – выбирают ближайшие штрафстоянки. После этого на дорожный объект «заходит» подрядчик, который содержит данную территорию. Он сосредотачивает усилия на расчистке, особенно прилотковой части дороги, занимается погрузкой и вывозом снега. В дальнейшем, например, в период, когда ограничений в части парковки нет, автомобилисты могут удобно оставлять свои машины на полностью расчищенных локациях».

В частности, в ночь на 30 января только с 4 участков дорог местного значения (ул. Нагорной, ул. М. Тореза и др.) эвакуировали 12 машин.

Профильный департамент нацелен на то, чтобы отработать алгоритм до мелочей и организация совместных работ была максимально четкой. Далее по такому принципу, регулярно, предстоит трудиться как минимум до конца зимнего сезона.

Работы продолжатся и в ближайшую ночь – в графике фигурируют участки, где с 00:00 до 07:00 остановка и стоянка запрещены. Специалисты поясняют: именно в ночную смену, когда нет интенсивного дорожного трафика, проводятся основные снегоуборочные мероприятия.

Помимо взаимодействия со службой эвакуации, с ГИБДД и надзорными органами, помогает и работа со старшими по домам, представителями ТОС, которые заблаговременно стараются информировать жителей о запланированной уборке снега на ближайших улицах.

На совещании в профильном департаменте уделили повышенное внимание выполнению и других сезонных задач. Так, в связи с потеплением увеличили объемы работ по очистке скатных кровель. Также в зоне повышенного контроля – крыши домов, в непосредственной близости к которым расположены тротуары. В ежедневном режиме трудятся несколько десятков бригад. Специалисты счищают снег и наледь по периметру крыш либо со всей их площади.

Фото администрация Самары