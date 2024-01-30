Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 31 января ожидается усиление ветра, порывы 15-17 м/с
Эффективное использование современных медицинских технологий позволяет улучшить качество диагностики и повысить точность обследований.
За три года работы более 30 тысяч тольяттинцев получили помощь в амбулаторном онкоцентре
Здесь жители могут недалеко от дома проконсультироваться с врачом, пройти первый этап диспансеризации и лабораторные исследования, ЭКГ-мониторинг и пульсоксиметрию.
В селе Новое Якушкино Исаклинского района обновили офис врача общей практики
На старт по всей стране выходят сотни тысяч единомышленников, поклонников лыжного спорта, здорового и активного отдыха.
«Лыжня России»: в Самарской области пройдут лыжные забеги 
Специалисты ПАО «Т Плюс» рассказали учащимся 4 класса школы №4 Тольятти о правилах безопасности вблизи энергетических объектов
Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в Тольятти
Темпы вывоза снега с улично-дорожной сети подрядчики значительно нарастили.
В Самаре прорабатываю дополнительные меры по расчистке улиц от снега
В ассортименте выставочного магазин УФСИН региона – продукция швейного производства, дерево- и металлообработки, сувениры, настольные игры.
В Самаре работает выставочный магазин УИС
В ходе занятия ребятам было рассказано о правилах поведения на дороге и как важно их соблюдать.
В селе Приволжье полицейские провели занятие по ПДД в детском саду
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.61
0.09
EUR 96.98
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В селе Приволжье полицейские провели занятие по ПДД в детском саду
В минздраве обсудили перспективы развития телемедицины в регионе
Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре прорабатываю дополнительные меры по расчистке улиц от снега

30 января 2024 17:28
137
Темпы вывоза снега с улично-дорожной сети подрядчики значительно нарастили.

Для оперативной расчистки улиц Самары профильный департамент дополнительно проработал механизмы взаимодействия с подрядчиками, ГИБДД и службой эвакуации

Усиление работ по вывозу снега, расширение проезжей части дорог – в числе самых актуальных задач. Нюансы обсудили сегодня на совещании.

 За прошедшие сутки в уборке улиц (автодорог, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей, выходов на пешеходные переходы и т. п.), а также общественных пространств, дворов и других внутриквартальных территорий задействовали 565 единиц техники и 3 421 уборщика. Днем 30 января осадки возобновились, и на участки обслуживания направили 303 единицы техники и 3 308 человек для расчистки вручную.

Темпы вывоза снега с улично-дорожной сети подрядчики значительно нарастили. Так, за минувшие две смены (дневную и ночную) специализированные площадки приняли более 9 530,46 т снега – это один из самых больших суточных показателей за текущий сезон, в котором площадки временного складирования пополнились накоплениями в общей сложности в количестве 201 222,95 т.

При расчистке улиц города, обработке территорий и ликвидации снежных валов препятствием становится припаркованный транспорт горожан. В связи с этим профильный департамент дополнительно проработал механизмы взаимодействия с подрядчиками, ГИБДД и службой эвакуации. Накануне состоялось установочное совещание с участием представителей прокуратуры. Приняты неотложные меры, чтобы тяжелая техника и средства малой механизации могли функционировать оперативно и результативно.

Так, активизирована работа по освобождению дорог от личного транспорта жителей, припаркованного на тех участках, где имеются знаки запрета остановки и стоянки.

«В городе ограничения действуют на 91 участке. Где-то требования жесткие – вообще нельзя парковаться. На отдельных участках – запрет по четным или нечетным дням, либо в определенные дни недели. Кроме того, на ряде локаций меры актуальны в определенные часы суток, – напомнил заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев. – До начала снегоуборочных работ такие участки отрабатываются службой эвакуации, совместно с ГИБДД, то есть при выявлении нарушений машины доставляются на штрафстоянку. Как правило, автомобили нарушителей далеко не увозят – выбирают ближайшие штрафстоянки. После этого на дорожный объект «заходит» подрядчик, который содержит данную территорию. Он сосредотачивает усилия на расчистке, особенно прилотковой части дороги, занимается погрузкой и вывозом снега. В дальнейшем, например, в период, когда ограничений в части парковки нет, автомобилисты могут удобно оставлять свои машины на полностью расчищенных локациях».

В частности, в ночь на 30 января только с 4 участков дорог местного значения (ул. Нагорной, ул. М. Тореза и др.) эвакуировали 12 машин.

Профильный департамент нацелен на то, чтобы отработать алгоритм до мелочей и организация совместных работ была максимально четкой. Далее по такому принципу, регулярно, предстоит трудиться как минимум до конца зимнего сезона.

Работы продолжатся и в ближайшую ночь – в графике фигурируют участки, где с 00:00 до 07:00 остановка и стоянка запрещены. Специалисты поясняют: именно в ночную смену, когда нет интенсивного дорожного трафика, проводятся основные снегоуборочные мероприятия.

Помимо взаимодействия со службой эвакуации, с ГИБДД и надзорными органами, помогает и работа со старшими по домам, представителями ТОС, которые заблаговременно стараются информировать жителей о запланированной уборке снега на ближайших улицах.

На совещании в профильном департаменте уделили повышенное внимание выполнению и других сезонных задач. Так, в связи с потеплением увеличили объемы работ по очистке скатных кровель. Также в зоне повышенного контроля – крыши домов, в непосредственной близости к которым расположены тротуары. В ежедневном режиме трудятся несколько десятков бригад. Специалисты счищают снег и наледь по периметру крыш либо со всей их площади.

 

Фото администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты ПАО «Т Плюс» рассказали учащимся 4 класса школы №4 Тольятти о правилах безопасности вблизи энергетических объектов
30 января 2024, 17:35
Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в Тольятти
Специалисты ПАО «Т Плюс» рассказали учащимся 4 класса школы №4 Тольятти о правилах безопасности вблизи энергетических объектов ЖКХ
95
Исследование поможет в диагностике и лечении пациентов с заражением крови.
30 января 2024, 16:45
Самарские ученые разработали методику быстрой диагностики сепсиса
Исследование поможет в диагностике и лечении пациентов с заражением крови. Здравоохранение
149
Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется пилотный проект.
30 января 2024, 16:20
В губернии будет расширен пилотный проект по скринингу колоректального рака 
Для выявления заболевания на ранних стадиях с 2023 года в регионе реализуется пилотный проект. Здравоохранение
172

В центре внимания
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
689
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
637
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
535
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
482
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
350
Весь список