В Самаре пройдет очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей

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С 22 июня по 2 июля 2022 года ПАО «Т Плюс» проведет гидравлические испытания 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей части Верхней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК). В связи с этим будет ограничена подача горячей воды организациям и предприятиям, расположенным в границах улиц: ул. Советской Армии – ул. Гагарина – ул. 22 Партсъезда – ул. Черемшанская – ул. Алма-Атинская – ул. Олимпийская – ул. Боярова – ул. Береговая – пр. Кирова – ул. Кирова – ул. Промышленности.

В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах просьба сообщать диспетчерам на круглосуточную интернет-приемную https://teplo.energy/ или по телефону 279-78-52 и 279-79-79.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме!