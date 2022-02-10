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В Самаре продолжается устранение последствий снегопадов в круглосуточном режиме

10 февраля 2022 23:35
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Как отметили в профильном департаменте, основная проблематика сейчас – это сужение проезжих частей.

По сведениям синоптиков с 1 по 9 число текущего месяца выпало 44,9 мм осадков, что составляет порядка 110% от нормы.

В день 10 февраля в уборке улично-дорожной сети было задействовано 168 единиц техники и 227 уборщиков территорий.

Как отметили в профильном департаменте, основная проблематика сейчас – это сужение проезжих частей. Во многом процесс уборки затрудняет припаркованный личный транспорт. Не перестают быть актуальными и работы по расчистке пешеходных зон, посадочных площадок, а также вывозу снега.

Мероприятия по очистке снега имеют достаточно четкую очередность. В начале проводится расчистка проезжих частей дорог 2-ой категории, затем в план уборки попадают остановки и пешеходные переходы, затем дороги 3 – 5-ой категории, и параллельно с уборками этих дорог начинается вывоз снега с улиц с плотным дорожным трафиком. Алгоритм работы выстроен максимально продуктивно.

«В данный момент ведется расчистка улицы Стара-Загора, относящейся ко второй категории. Она имеет высокую пропускную способность, по улице следует общественный транспорт, также здесь находятся социально-значимые объекты. Отмечу, что этот важный поперечник был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а это означает, что своевременная и качественная уборка здесь продлевает срок службы не только дорожного полотна, но и остальных элементов ее благоустройства», - рассказал начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог, объектов благоустройства и природоохранных объектов Дмитрий Трофимов.

Службы благоустройства продолжат работу в усиленном режиме. Так, подрядные организации проведут работы по обработке и подметанию проезжих частей, расширят открытую проезжую часть дорог 2 – 4 – ой категорий, очистят тротуары и пешеходные зоны, а также продолжат вывоз снежных масс. С начала сезона со всех территорий города было вывезено около 250 тысяч тонн снега.

Обращаем внимание автовладельцев на то, что припаркованный транспорт мешает полноценному проведению работ. Службы благоустройства просят своевременно освобождать обочины, не оставлять на них машины надолго. Это позволит провести расчистку наиболее качественно, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:    пресс-служба горадминистрации

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