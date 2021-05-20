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В Самаре продолжается модернизация теплотрасс

20 мая 2021 16:45
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Владимир Василенко еще раз подчеркнул важность обеспечения домов, находящихся в зонах перекладок, горячей водой.

На городских территориях продолжают модернизацию теплотрасс для их подготовки к отопительному сезону 2021 – 2022 гг.

В настоящий момент работы ведутся уже на семи объектах.

На заседании штаба с представителями ресурсоснабжающих организаций, прошедшем сегодня в Департаменте городского хозяйства и экологии, Владимир Василенко дал несколько поручений, связанных как с местами проведения работ, так и с ликвидацией неудобств, которые могут возникнуть у горожан при перекладке.

«В период проведения работ на ряде объектов будут введены временные ограничения движения. Однако, все работы, связанные с переходами теплотрасс через проезжую часть, например по улице Авроры, мы будем осуществлять после обеда пятницы, чтобы к утру понедельника движению автомобилистов ничего не мешало. То есть, основной объем проводимых мероприятий будет выполняться именно в выходные дни», - пояснил Первый вице-мэр.

Также, Владимир Василенко еще раз подчеркнул важность обеспечения домов, находящихся в зонах перекладок, горячей водой.

«Везде, где мы работаем, везде, где объект попадает под ремонт, горячее водоснабжение должно быть сохранено, пусть и по временной схеме. Только после этого можно приступить к основным видам работ. Это требование должно быть выполнено неукоснительно», - добавил Первый заместитель главы Самары.

Особое внимание будет уделено местам производства работ. Территории обязаны максимально обезопасить, а также оснастить аншлагами, которые будут информировать жителей – содержать данные о сроках выполнения ремонта, границах участка и др.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: модернизация Самара теплотрассы

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