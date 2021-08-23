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В Самаре продолжается устранение аварии на водоводе

23 августа 2021 20:22
183
Железобетонная труба была повреждена ООО «Самаратранстрой» в момент производства строительства.

В Самаре продолжается устранение аварии на водоводе холодного водоснабжения диаметром 1200 мм, залегающем на глубине 8 метров.

Напомним, порыв произошел около 18:00 22 августа в районе возведения двухуровневой транспортной развязки. Железобетонная труба была повреждена ООО «Самаратранстрой» в момент производства строительства.

Для проведения работ по устранению повреждения водовода данный подрядчик по договору нанял ООО «СКС». Специалисты в срочном порядке приняли необходимые меры: занялись обследованием сетей, предприняли оперативные действия по переключению потребителей на резервные источники и приступили к земляным работам. Однако в период максимального водоразбора на пониженном давлении оказались многоквартирные дома в Советском, Железнодорожном и Ленинском районах.

Бригады ООО «СКС» трудятся в круглосуточном режиме.  Точные сроки ликвидации повреждения станут известны при определении его характера в полном объеме. Администрация Самары будет информировать жителей о ходе проведения работ.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: водовод устранение аварии

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