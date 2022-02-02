В Самаре продолжается уборка снега

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В региональной столице сохраняется непрерывность уборки снега. Погодные условия не дают профильным службам ни единого шанса на то, чтобы вернуться к работам в штатном режиме. Адресную отработку стараются провести как можно быстрее. Это важно еще и для того, чтобы подготовиться к новой порции осадков.



С самого утра во многих дворах Самары – гул техники. Так, на улице Чернореченской, 31-33 приводили в порядок проезды, парковочные карманы, пешеходные зоны, выходы из подъездов.



Работают и на высоте – сбивают с крыш наледь и очищают кровли от снежных «шапок». Только в Железнодорожном районе Самары обслуживанием фонда занимаются 38 УК, 134 ТСЖ. Требующих повышенного внимания скатных кровель здесь 545. Там, где технике (подъемнику) не подступиться, в том числе, где проходят газовые трубы, за дело берутся альпинисты.

Фото: администрация Самары