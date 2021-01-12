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В Самаре продолжается активная работа по ликвидации последствий снегопада: снегоуборочная техника задействована максимально. Усиленные бригады служб благоустройства расчищают городские территории в две смены. Наращиваются объемы вывезенного снега, наиболее активно эти работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта в дневные часы.

Только за последние сутки утилизировано более 12,6 тысячи тонн снежных накоплений – в текущем сезоне это наиболее существенный объем. Всего же с начала сезона из города вывезено почти 250 тысяч тонн, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в 2,5 раза.

В течение двух смен в общей сложности трудились 418 рабочих и 571 единица снегоуборочной техники. В работах задействованы все муниципальные предприятия отрасли, обслуживающие, в том числе, общественные пространства – это МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», а также МП «Благоустройство», которое занимается расчисткой всех городских улиц (дороги, тротуары вдоль них, остановочные площадки и др.).

Однако, по-прежнему большое количество замечаний имеется к управляющим организациям, занимающимся содержанием придомовых территорий и дворовых выездов. Информация об управляющих организациях, не справившихся со своими обязанностями, собрана и направлена в органы Прокуратуры.

Серьезным препятствием для работы снегоуборочной техники является припаркованный личный автотранспорт. От сознательности автолюбителей также зависит качество уборки дорог и проездов. Администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой убирать свои машины с обочин дорог, придомовых территорий на время очистки силами обслуживающих организаций, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации