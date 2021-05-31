В Самаре повышенным давлением проверят тепловые сети от Центральной отопительной котельной

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В срок с 1 по 14 июня 2021 года ПАО «Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от Центральной отопительной котельной. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: ул. Гагарина – ул. Митирева – ул. Ерошевского – ул. Мичурина – ул. Врубеля – 4-й проезд – ул. Гаражная – ул. Авроры – Московское шоссе – ул. Потапова – ул. Кольцевая – ул. Академика Платонова – ул. Ново-Садовая – ул. Сов.Армии – 5 просека – 6 просека – ул. Солнечная – ул. Губанова – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – Московское шоссе – 22 Партсъезда – ул. Гагарина – ул. Промышленности – ул. Авроры.

Проведение опрессовок предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей и позволяют энергетикам определять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. В период испытаний трубы проверяются повышенным давлением теплоносителя, а потому энергетики напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов – тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.