В Самаре подготовка к отопительному сезону находится в завершающей стадии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодежь Самарской области активно включилась в процесс подготовки и организации предстоящих выборов.
Более 5000 наблюдателей: общественники обсудили предстоящие выборы в Самарской области
В начале нового учебного года Билайн запускает специальное предложение для школьников и их родителей.
За парты вместе с Билайн: детские смарт-часы Geozon всего за 1 рубль
Возбуждено уголовное дело.
В Красноглинском районе мужчина оскорбил судью в ходе судебного заседания
Следователями выявлено 4 эпизода преступной деятельности обвиняемых.
Угонщики автомобилей из Кинель-Черкасского района пойдут под суд
Более 16 000 жителей области прошли углубленную диспансеризацию. 
В поликлиниках региона проходит углубленная диспансеризация пациентов
Соревнования проходили не только по спортивным дисциплинам, но и компьютерным играм.
В Самаре определены победители VII летней спартакиады IT-разработчиков #itolympics
Несмотря на свой, более чем почтенный возраст, Дмитрий Кириллович продолжает вести активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
В Самаре ветерана Великой Отечественной Дмитрия Федоренко поздравили с 90- летним юбилеем
Проститься с художником пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества.
На церемонию прощания с Борисом Красновым пришла Алла Пугачева и многие российские звезды
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.31
EUR 86.47
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
На самарской набережной у Ладьи состоится кинопоказ «Тишина»
Театр «Дилижанс» открывает юбилейный 30-й театральный сезон премьерой спектакля «Чичиковlive»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре подготовка к отопительному сезону находится в завершающей стадии

9 сентября 2021 16:16
165
К отопительному сезону готовы 10 тысяч многоквартирных домов из 10 254.

В Самаре подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов находится в завершающей стадии. Ситуацию проанализировали на заседании оперативного штаба под председательством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко.

На 9 сентября фактически готовность жилищного фонда к приему теплоресурса составляет уже 97,5% (при плановом показателе 95,4%). Таким образом, подготовлены 10 000 многоквартирных домов из 10 254. В «рейтинге» лидируют Ленинский, Октябрьский, Советский, Кировский и Промышленный внутригородские районы, где процент готовности варьируется от 97,5% до 98,7%. При этом в последних двух районах самое большое количество жилых зданий. Повышенное внимание уделено и паспортам готовности: в системе «Электронное ЖКХ» содержатся данные относительно 3/4 жилфонда. Так, в Куйбышевском районе внесено 88,6% домов, в Советском – 83,1%. Данную работу поручено усилить.

Подготовка городского хозяйства находится на непрерывном контроле. Ремонт и техническое перевооружение теплотрасс организованы в режиме продленных смен. Благодаря переходу на модель «альтернативная котельная» и увеличению инвестиций (направлено порядка 3 миллиардов рублей) в этом году модернизация предусмотрена на 58 объектах. Масштаб беспрецедентный не только для Самары – если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, то ни в одном другом городе страны настолько большого сезонного объема работ на теплосетях нет.

На 8 сентября взялись за участок, проходящий через проезжую часть улицы Первомайской. Между домами № 24 и № 27 перекладка ведется ускоренными темпами – их подрядчику удалось нарастить почти вдвое. Основные работы по укладке труб, гидроизоляции близятся к завершению – специалисты планируют уже этим вечером отдать территорию под благоустройство, чтобы как можно быстрее было снято ограничение движения.

В предыдущие два дня Первый вице-мэр объехал все участки, на которых еще идет обновление трубопроводов, и оценил ход перекладок.

«Нужно понимать, что мы взялись за колоссальный объем работ, в том числе в этом году они ведутся во дворах. Речь идет о трассах, находящихся, например, на улицах Пензенской, Урицкого, Владимирской, Запорожской, Карбышева, Аэродромной, Футболистов в районе перекрестка с улицами Мориса Тореза и Аэродромной, а также сейчас трудятся в Днепровском проезде, Безымянном переулке и по другим адресам. У нас идет уже седьмой двор: заходим в квартал и полностью переделываем квартальные теплотрассы. Все это также стало возможным благодаря методу «альткотельной», – рассказал Владимир Василенко. – В работе 36 объектов. Из них на 15 подрядчики справятся к 15 сентября, на остальных к 20-22 сентября. Но это не говорит о том, что мы не сможем начать подачу тепла потребителям. В первую очередь, будет включаться отопление в зданиях социальной сферы. Согласно докладам представителей соответствующих профильных ведомств к пуску и приему тепла они тоже готовы».

«Обычно подачу тепла начинают, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 дней сохраняется на уровне +8О С и ниже. Но и этот срок в 5 дней может быть сокращен. Такая практика в Самаре имеется. Например, в сезоне 2019-2020 отопительный период начался с 26 сентября, – пояснил Первый вице-мэр. – По прогнозу синоптиков, в ближайшее время ожидается потепление – прогреется до +23С. И далее будем исходить из температуры наружного воздуха. В любом случае подготовку к отопительному сезону мы завершаем, справимся со всеми поставленными задачами».

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Жилищный фонд готов к холодам на 98,1%, котельные на 98,1%, тепловые сети на 96,5%.
9 сентября 2021  16:31
Муниципалитеты Самарской губернии доложили о готовности к зиме
148
Николай Плаксин согласован на должность министра строительства Самарской области
9 сентября 2021  13:53
Николай Плаксин согласован на должность министра строительства Самарской области
238
О реализации проекта «Карта жителя Самарской области» рассказали в радиоэфире «Эхо Москвы в Самаре»
9 сентября 2021  11:59
О реализации проекта «Карта жителя Самарской области» рассказали в радиоэфире «Эхо Москвы в Самаре»
305
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
9 сентября 2021  11:27
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
289
Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку
9 сентября 2021  10:21
Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку
268
Весь список