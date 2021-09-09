В Самаре подготовка к отопительному сезону находится в завершающей стадии

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В Самаре подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов находится в завершающей стадии. Ситуацию проанализировали на заседании оперативного штаба под председательством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко.

На 9 сентября фактически готовность жилищного фонда к приему теплоресурса составляет уже 97,5% (при плановом показателе 95,4%). Таким образом, подготовлены 10 000 многоквартирных домов из 10 254. В «рейтинге» лидируют Ленинский, Октябрьский, Советский, Кировский и Промышленный внутригородские районы, где процент готовности варьируется от 97,5% до 98,7%. При этом в последних двух районах самое большое количество жилых зданий. Повышенное внимание уделено и паспортам готовности: в системе «Электронное ЖКХ» содержатся данные относительно 3/4 жилфонда. Так, в Куйбышевском районе внесено 88,6% домов, в Советском – 83,1%. Данную работу поручено усилить.

Подготовка городского хозяйства находится на непрерывном контроле. Ремонт и техническое перевооружение теплотрасс организованы в режиме продленных смен. Благодаря переходу на модель «альтернативная котельная» и увеличению инвестиций (направлено порядка 3 миллиардов рублей) в этом году модернизация предусмотрена на 58 объектах. Масштаб беспрецедентный не только для Самары – если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, то ни в одном другом городе страны настолько большого сезонного объема работ на теплосетях нет.

На 8 сентября взялись за участок, проходящий через проезжую часть улицы Первомайской. Между домами № 24 и № 27 перекладка ведется ускоренными темпами – их подрядчику удалось нарастить почти вдвое. Основные работы по укладке труб, гидроизоляции близятся к завершению – специалисты планируют уже этим вечером отдать территорию под благоустройство, чтобы как можно быстрее было снято ограничение движения.

В предыдущие два дня Первый вице-мэр объехал все участки, на которых еще идет обновление трубопроводов, и оценил ход перекладок.

«Нужно понимать, что мы взялись за колоссальный объем работ, в том числе в этом году они ведутся во дворах. Речь идет о трассах, находящихся, например, на улицах Пензенской, Урицкого, Владимирской, Запорожской, Карбышева, Аэродромной, Футболистов в районе перекрестка с улицами Мориса Тореза и Аэродромной, а также сейчас трудятся в Днепровском проезде, Безымянном переулке и по другим адресам. У нас идет уже седьмой двор: заходим в квартал и полностью переделываем квартальные теплотрассы. Все это также стало возможным благодаря методу «альткотельной», – рассказал Владимир Василенко. – В работе 36 объектов. Из них на 15 подрядчики справятся к 15 сентября, на остальных к 20-22 сентября. Но это не говорит о том, что мы не сможем начать подачу тепла потребителям. В первую очередь, будет включаться отопление в зданиях социальной сферы. Согласно докладам представителей соответствующих профильных ведомств к пуску и приему тепла они тоже готовы».

«Обычно подачу тепла начинают, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 дней сохраняется на уровне +8О С и ниже. Но и этот срок в 5 дней может быть сокращен. Такая практика в Самаре имеется. Например, в сезоне 2019-2020 отопительный период начался с 26 сентября, – пояснил Первый вице-мэр. – По прогнозу синоптиков, в ближайшее время ожидается потепление – прогреется до +23С. И далее будем исходить из температуры наружного воздуха. В любом случае подготовку к отопительному сезону мы завершаем, справимся со всеми поставленными задачами».

Фото: администрация Самары