В Самаре по улице Клинической будет ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по замене аварийного участка трубопровода по улице Клинической на участке от улицы Мичурина до дома № 20 по улице Клинической с 22:00 10 июня 2022 г. до 22:00 12 июня 2022 г. будет ограничено движение транспорта.

По этой причине общественный транспорт, в том числе наземный электрический, будет двигаться по скорректированной схеме.

Трамвайный маршрут № 3 «ул. Чапаевская - Юнгородок»: улица Чапаевская – улица Венцека – улица Фрунзе – улица Красноармейская – улица Пензенская – улица Тухачевского – улица Партизанская – улица Аэродромная – улица Промышленности – улица Гагарина – улица XXII Партсъезда – Заводское шоссе (в прямом и обратном направлении);

Трамвайный маршрут № 18 «Постников овраг - Автостанция «Аврора»: улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская – улица Пензенская – улица Тухачевского – улица Партизанская – улица Аэродромная (в прямом и обратном направлении).

Также по измененной трассе следования будет двигаться автобусный маршрут № 207, ознакомиться с которой можно в приложении.