В Самаре отдельные категории граждан могут получить компенсационную выплату на установку водяных счетчиков

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В Самаре отдельные категории граждан могут получить компенсационную выплату на установку счетчиков учета горячего и холодного водоснабжения

Рассчитывать на нее могут:

одинокие матери, воспитывающие детей до 18 лет;

многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет);

семьи, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.

Размер компенсационной выплаты определяется по подтвержденным затратам на установку приборов учета, но не более четырех приборов на одного получателя. Максимальная стоимость одного прибора учета с монтажом — 2700 рублей. Если в жилом помещении проживают несколько граждан, претендующих на выплату, она предоставляется одному из них. Выплата осуществляется однократно.

Для оформления компенсации обращаться в МФЦ или в Центр обеспечения мер социальной поддержки населения.

Подробности по по телефону: 8(846)332 16 36.