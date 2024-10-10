Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти проекты реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды».
В Жигулевске были открыты две новые спортивные площадки
"Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют посмотреть на результаты, но также обменяться опытом, потому что нам есть над чем работать".
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев.
В Промышленном районе завершили благоустройство дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды"
Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%).
В Самаре отапливается более 70% жилищного фонда
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
11 октября в губернии без осадков, до +8°С
Выставка «Волга, Волга» будет работать до 15 декабря текущего года. Рекомендуется для семейного просмотра.
В Самаре на медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Волга, Волга».
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) не ограничивается лишь автоматизацией рутинных задач или отдельных процессов.
ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций
В Самаре  с отоплением  72,01% жилых домов (из 10086 – 7263).
В губернии тепло пришло в более чем 60% жилых домов
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре отапливается более 70% жилищного фонда

10 октября 2024 16:51
117
Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%).

По состоянию на 10:00, 10 октября, из 10 013 многоквартирных домов (МКД) уже отапливаются 7 263, что составляет 72,5%.Это касается МКД и с центральным отоплением, и с индивидуальным (с газовой системой, с крышной или пристроенной котельной).

Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%). При этом наибольшая результативность наблюдается в части обеспечения теплоснабжением учреждений, относящихся к социальной сфере 1-й категории. Так, количество детских садов и школ, интернатов и других подразделений опеки и попечительства, учреждений здравоохранения, которые запитаны от тепловых источников, достигло 732 – 92,2%. Помимо этого, на 61,4% (это 250 учреждений социальной сферы 2-й категории) профильные службы справились с подключением зданий, в которых работают вузы, сузы, учреждения спорта и культуры, а также реализуются программы дополнительного образования.

Актуальные задачи поставлены на заседании профильного штаба, которое сегодня прошло под председательством Александра Андриянова.

В ходе запуска теплоносителя ответственность возлагается не только на органы местного самоуправления, инженерные службы и ресурсоснабжающие предприятия, но и на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые следят за состоянием отопительных систем непосредственно в домах. Сейчас специалисты сосредоточились на регулировке. Работами охвачены тепловые пункты, теплоузлы, внутридомовые трубы, радиаторы.

Повышенное внимание уделяется стоякам, относящимся к основным элементам инженерной сети домов: по стоякам движется основной объем теплоносителя. Трубы, подающие горячую воду в батареи и отводящие ее от радиаторов, проходят через все квартиры в доме, вплоть до чердака, захватывая также подвальные помещения, технические этажи.

Нередко после работ, связанных с подготовкой к отопительному периоду, в водяных отопительных системах образуются воздушные пробки, и это одна из наиболее распространенных проблем таких систем, которые продолжительное время (с середины весны до начала осени) не эксплуатировались. Наличие пробок создает препятствия для нормальной циркуляции горячей воды в системе, завоздушенная часть которой в это время остается холодной, из-за чего трубы и радиаторы не будут нагреваться либо нагреются лишь частично и крайне слабо. Поэтому важно удалить пробки, чем при необходимости и занимаются сейчас управляющие организации. Сделать это нужно своевременно еще и потому, что воздух вкупе с водой активируют химические процессы, которые провоцируют коррозию и, как следствие, могут быстрее разрушать отопительную систему (включая трубы, батареи). Как правило, сначала воздух принудительно спускают на нижних этажах, переходя затем на верхние.

Кроме того, оценивались работы тех подрядчиков «Т Плюс», от которых требуется в кратчайший срок закончить перекладку теплотрасс, их техническое перевооружение и восстановление благоустройства после вскрытий. На особом контроле руководства профильного городского департамента остается состояние 6 объектов магистральных теплосетей, где специалистам поручено ускориться, чтобы процесс вхождения в отопсезон не затянулся. Вместе с тем в Департаменте городского хозяйства и экологии заверили: на всех участках, где ремонт и модернизация теплосетей завершаются, заранее, еще до сборки монтажных схем в траншеях, надземным способом были проложены временные трубопроводы. Это позволяет организовать подачу горячей воды и теплоносителя по временной схеме.

В диспетчерской профильного городского департамента по телефону 8 (846) 266-56-17 от жителей уже принимают обращения по вопросам подачи отопления.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев.
10 октября 2024, 16:56
В Промышленном районе завершили благоустройство дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды"
В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев. Благоустройство
56
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
10 октября 2024, 16:40
11 октября в губернии без осадков, до +8°С
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С. Экология
95
Выставка «Волга, Волга» будет работать до 15 декабря текущего года. Рекомендуется для семейного просмотра.
10 октября 2024, 16:25
В Самаре на медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Волга, Волга».
Выставка «Волга, Волга» будет работать до 15 декабря текущего года. Рекомендуется для семейного просмотра. Общество
108

В центре внимания
10 октября 2024  17:06
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
7
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
489
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
368
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1645
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
570
Весь список