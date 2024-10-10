В Самаре отапливается более 70% жилищного фонда

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По состоянию на 10:00, 10 октября, из 10 013 многоквартирных домов (МКД) уже отапливаются 7 263, что составляет 72,5%.Это касается МКД и с центральным отоплением, и с индивидуальным (с газовой системой, с крышной или пристроенной котельной).

Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%). При этом наибольшая результативность наблюдается в части обеспечения теплоснабжением учреждений, относящихся к социальной сфере 1-й категории. Так, количество детских садов и школ, интернатов и других подразделений опеки и попечительства, учреждений здравоохранения, которые запитаны от тепловых источников, достигло 732 – 92,2%. Помимо этого, на 61,4% (это 250 учреждений социальной сферы 2-й категории) профильные службы справились с подключением зданий, в которых работают вузы, сузы, учреждения спорта и культуры, а также реализуются программы дополнительного образования.

Актуальные задачи поставлены на заседании профильного штаба, которое сегодня прошло под председательством Александра Андриянова.

В ходе запуска теплоносителя ответственность возлагается не только на органы местного самоуправления, инженерные службы и ресурсоснабжающие предприятия, но и на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые следят за состоянием отопительных систем непосредственно в домах. Сейчас специалисты сосредоточились на регулировке. Работами охвачены тепловые пункты, теплоузлы, внутридомовые трубы, радиаторы.

Повышенное внимание уделяется стоякам, относящимся к основным элементам инженерной сети домов: по стоякам движется основной объем теплоносителя. Трубы, подающие горячую воду в батареи и отводящие ее от радиаторов, проходят через все квартиры в доме, вплоть до чердака, захватывая также подвальные помещения, технические этажи.

Нередко после работ, связанных с подготовкой к отопительному периоду, в водяных отопительных системах образуются воздушные пробки, и это одна из наиболее распространенных проблем таких систем, которые продолжительное время (с середины весны до начала осени) не эксплуатировались. Наличие пробок создает препятствия для нормальной циркуляции горячей воды в системе, завоздушенная часть которой в это время остается холодной, из-за чего трубы и радиаторы не будут нагреваться либо нагреются лишь частично и крайне слабо. Поэтому важно удалить пробки, чем при необходимости и занимаются сейчас управляющие организации. Сделать это нужно своевременно еще и потому, что воздух вкупе с водой активируют химические процессы, которые провоцируют коррозию и, как следствие, могут быстрее разрушать отопительную систему (включая трубы, батареи). Как правило, сначала воздух принудительно спускают на нижних этажах, переходя затем на верхние.

Кроме того, оценивались работы тех подрядчиков «Т Плюс», от которых требуется в кратчайший срок закончить перекладку теплотрасс, их техническое перевооружение и восстановление благоустройства после вскрытий. На особом контроле руководства профильного городского департамента остается состояние 6 объектов магистральных теплосетей, где специалистам поручено ускориться, чтобы процесс вхождения в отопсезон не затянулся. Вместе с тем в Департаменте городского хозяйства и экологии заверили: на всех участках, где ремонт и модернизация теплосетей завершаются, заранее, еще до сборки монтажных схем в траншеях, надземным способом были проложены временные трубопроводы. Это позволяет организовать подачу горячей воды и теплоносителя по временной схеме.

В диспетчерской профильного городского департамента по телефону 8 (846) 266-56-17 от жителей уже принимают обращения по вопросам подачи отопления.