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В Самаре особое внимание при уборке снега подрядные организации уделили отработке обращений горожан

6 февраля 2022 18:52
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Сегодня в день на улично-дорожной сети города задействовано 157 единиц спецтехники и 212 дорожных рабочих. 

Сегодня в день на улично-дорожной сети города задействовано 157 единиц спецтехники и 212 дорожных рабочих. 

По поручению Дмитрия Азарова на всех уровнях созданы штабы для борьбы с последствиями снегопадов, в том числе и во внутригородских районах. Особенно остро стоит вопрос по уборке дорог 5 – ой категории, которые находятся, как правило, в частных секторах.
 
Уборка снега ведется во всех районах города. Также работу управляющих компаний лично контролируют главы внутригородских районов. Вместе с тем отлажен алгоритм координации работ не только своих МБУ, УК и ТСЖ, но и дорожников.
 
Не останется без внимания и очистка скатных крыш – 89 бригад приведут в надлежащее состояние порядка 180 кровель.

 

Фото:   администрация Самары

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