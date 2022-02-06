В Самаре особое внимание при уборке снега подрядные организации уделили отработке обращений горожан

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Сегодня в день на улично-дорожной сети города задействовано 157 единиц спецтехники и 212 дорожных рабочих.

По поручению Дмитрия Азарова на всех уровнях созданы штабы для борьбы с последствиями снегопадов, в том числе и во внутригородских районах. Особенно остро стоит вопрос по уборке дорог 5 – ой категории, которые находятся, как правило, в частных секторах.



Уборка снега ведется во всех районах города. Также работу управляющих компаний лично контролируют главы внутригородских районов. Вместе с тем отлажен алгоритм координации работ не только своих МБУ, УК и ТСЖ, но и дорожников.



Не останется без внимания и очистка скатных крыш – 89 бригад приведут в надлежащее состояние порядка 180 кровель.

Фото: администрация Самары