В Самаре определятся финалисты Чемпионата ПФО Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ от региона

180

В пятницу, 24 февраля, на площадке УК «МТЛ Арена» при поддержке ПАО «Т Плюс» пройдут решающие матчи регионального этапа ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области. Победители представят наш регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа.

Всего в сезоне приняли участие 362 команды (217 команд юношей, 145 команд девушек) из 40 муниципальных образований региона. Первые игры стартовали в ноябре 2022 года, а в январе – начале февраля прошли матчи дивизионального этапа.

По результатам финала восьми (четвертьфинальные матчи) определились пары финалистов у юношей и девушек. Также стали известны школьные команды, которые сразятся за «бронзу» ежегодного первенства.

Расписание финала ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области-2023:

10:00 Матч за 3 место у девушек: ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук - ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст.Клявлино

11:50 Матч за 3 место у юношей: гимназия №1 г.о. Новокуйбышевск - лицей г.о. Сызрань

13:40 Матч за 1 место у девушек: ГБОУ СОШ №10 г.о. Отрадный - ГБОУ лицей с. Хрящевка

15:30 Матч за 1 место у юношей: ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский - ГБОУ лицей с. Хрящевка

17:00 - церемония награждения

Приглашаем всех на праздник спорта!

Фото: ru.freepik.com