В Самаре, несмотря на отсутствие снегопадов, активно продолжается вывоз снега

118

До календарной весны осталось всего несколько дней, однако, несмотря на отсутствие снегопадов, вывоз снежных накоплений активно продолжается. Это связано с тем, что с переходом температуры воздуха на плюсовые значения в дневные часы начинается таяние снега, а в вечернее время снова образовывается наледь. Такие перепады представляют опасность для асфальтового покрытия, так как вода, затекающая в поры асфальта, во время обледенения может разрушать дорожное полотно.

Под наблюдением профильных служб, контролирующих органов и представителей общественности в настоящее время ведется расчистка участков, в том числе требующих особого внимания – отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Непрерывно, преимущественно в ночное время суток, чтобы не создавать помехи для движения транспортных средств, снежные массы вывозят на специализированные площадки.

Так, в ночь на 27 февраля в уборке улиц городского округа Самара было задействовано 199 единиц техники. За сутки вывезено около 5 тысяч тонн снега, а всего с начала сезона – более 388 тысяч тонн. Кроме основного фронта работ, подрядчики осуществляют расширение проезжих частей путем расчистки оставшихся незахваченных обочин, удаляют образовавшуюся наледь, а также ведут обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.

В частности, указанные виды работ были организованы на проспекте Ленина. Напомним, что дорогу привели в нормативное состояние на всем протяжении объекта – 1,79 км, от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой.

Перед службами благоустройства стоит ряд важных задач: справиться с последствиями снегопадов, обеспечить безопасность участников дорожного движения и увеличить срок службы отремонтированной автодороги, сохраняя обновленные элементы. Народные избранники следят за тем, как проводится уборка, акцентируют внимание подрядчиков, обслуживающих организаций на обращения жителей, связанные с зимним содержанием территорий.

Работы по освобождению городских улиц от снега будут продолжены. В дневную смену 27 февраля в механизированной уборке всех городских территорий задействовали 294 машины и более 3,3 тысяч уборщиков.

В зависимости от погодных условий, службы благоустройства организуют откачку талых вод. Кроме того, ведется проливка дождеприемных колодцев горячей водой.

Фото: администрация Самары