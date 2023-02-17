В Самаре начались финальные игры регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

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В Самарской области стартовали финальные игры регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». За звание сильнейших сборных в этом сезоне поборются 16 команд юношей и девушек.

У юношей за призовые места поборются школьные команды из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Похвистнево, Рощинского, Хрящевки и Приволжья. Лучшая команда девушек будет определена после игр сборных из Самары, Сызрани, Безенчука, Алексеевки, Рощинского, Хрящевки и Отрадного.

Всего в сезоне приняли участие 362 команды (217 команд юношей, 145 команд девушек) из 40 муниципальных образований региона. Первые игры стартовали в ноябре 2022 года, а в январе – начале февраля прошли матчи дивизионального этапа.

Полуфинальные матчи 16-17 февраля в Самаре в УК «МТЛ Арена»:

Юноши (16 февраля 2023 года)

10:00 МБОУ Школа №148 г.о. Самара – ГБОУ Гимназия №1 г.о. Новокуйбышевск

11:30 ГБОУ Гимназия г.о. Похвистнево – ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский

13:00 МБОУ Школа №45 г.о. Самара – ГБОУ Лицей с. Хрящевка

14:30 ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье – ГБОУ Лицей г.о. Сызрань

16:00 Победитель игры Самара – Новокуйбышевск – Победитель игры Похвистнево – Рощинский

17:30 Победитель игры Самара – Хрящевка – Победитель игры Приволжье – Сызрань

Девушки (17 февраля 2023 года)

10:00 МБОУ Школа № 28 г.о. Самара – ГБОУ СОШ №10 г.о. Отрадный

11:30 ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук – ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань

13:00 ГБОУ СОШ с. Алексеевка – ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Клявлино

14:30 ГБОУ СОШ п.г.т. Рощинский – ГБОУ Лицей с. Хрящевка

16:00 Победитель пары Самара – Отрадный – Победитель пары Безенчук – Сызрань

17:30 Победитель пары Алексеевка – Клявлино – Победитель пары Рощинский – Хрящевка

24 февраля в Самаре в УК «МТЛ Арена» состоятся главные матчи Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Самарской области, в которых лучшие команды разыграют медали и две путевки на финал чемпионата Приволжского федерального округа.