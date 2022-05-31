В Самаре на ряде дорог будет ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрасс по ряду участков улично-дорожной сети будет ограничено движение транспорта, в частности:



- с 00:00 1 июня 2022 года до 06:00 24 июня 2022 года – по улице Гастелло от Московского шоссе до дома № 22 по улице Гастелло;

- с 00:00 1 июня 2022 года до 06:00 11 июня 2022 года – по улице Рабочей на пересечении с улицей Садовой;

- с 05:00 1 июня 2022 года до 06:00 9 июня 2022 года – по улице Свободы на пересечении с улицей Металлистов.

Подробнее с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться здесь.

Фото: администрация Самары