В Самаре на площади Куйбышева «ЭкоСтройРесурс» представил 4 автомобиля на смотре коммунальной техники

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На центральной площади столицы региона выстроилось почти 100 машин спецтехники разных организаций, задействованных в благоустройстве города. Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» представил 4 автомобиля: два мусоровоза SCANIA, мультилифт этой же марки и мусоровоз KAMAЗ.

Например, в белый мусоровоз SCANIA помещается до 18 тонн твёрдых коммунальных отходов. Это возможно благодаря специальному встроенному прессу-уплотнителю, он уменьшает весь объём в 7 раз. Таким образом, одна такая машина может вывести больше ТКО за один рейс, а значит быстрее произвести забор отходов с территории города.

Всего на территории Самарской области в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами работают 800 единиц спецтехники, 158 из них — новые машины. В их числе — 8 бункеровозов, которые задействованы в ликвидации больших несанкционированных свалок.

Следующий смотр традиционно пройдёт в октябре, перед началом зимнего сезона.