Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе тренировки отрабатывались синхронность и слаженность движений в парадном строю, а также ответ на приветствие командующего и принимающего парада.
В Самаре прошла совместная тренировка парадных расчетов в рамках подготовки к Параду Победы
Оптимальный возраст саженцев - 2 года. Однолетние и более взрослые саженцы будут хуже приживаться.
Россельхознадзор СО: советов специалистов при выборе саженцев плодовых деревьев
Дмитрий Азаров провел совещание с главами муниципальных образований по вопросам социально-экономического развития региона.
Дмитрий Азаров: «Людям нужны конкретные, заметные результаты нацпроектов»
В Самаре заболели 30 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В нем примут участие 13 команд из 4 городов, всего около 140 спортсменов.
На стадионе "Локомотив" в Самаре состоится турнир по американскому футболу Space Bowl 2021
Лесопарк имени 60-летия Советской власти считается крупнейшим в городе, его площадь превышает 133 га.
Субботник на территории лесопарка Самары прошел с помощью регоператора ЭкоСтройРесурс
Он направлен на привлечение внимания к пушистым грызунам, которых часто можно встретить около главного корпуса университета.
СамГТУ запустил эко-проект «Белки Политеха»
На центральной площади столицы региона выстроилось почти 100 машин спецтехники разных организаций, задействованных в благоустройстве города.
В Самаре на площади Куйбышева «ЭкоСтройРесурс» представил 4 автомобиля на смотре коммунальной техники
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
-0.32
EUR 90.45
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре на площади Куйбышева «ЭкоСтройРесурс» представил 4 автомобиля на смотре коммунальной техники

27 апреля 2021 14:36
81
На центральной площади столицы региона выстроилось почти 100 машин спецтехники разных организаций, задействованных в благоустройстве города.

На центральной площади столицы региона выстроилось почти 100 машин спецтехники разных организаций, задействованных в благоустройстве города. Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» представил 4 автомобиля: два мусоровоза SCANIA, мультилифт этой же марки и мусоровоз KAMAЗ.

Например, в белый мусоровоз SCANIA помещается до 18 тонн твёрдых коммунальных отходов. Это возможно благодаря специальному встроенному прессу-уплотнителю, он уменьшает весь объём в 7 раз. Таким образом, одна такая машина может вывести больше ТКО за один рейс, а значит быстрее произвести забор отходов с территории города.

Всего на территории Самарской области в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами работают 800 единиц спецтехники, 158 из них — новые машины. В их числе — 8 бункеровозов, которые задействованы в ликвидации больших несанкционированных свалок.

Следующий смотр традиционно пройдёт в октябре, перед началом зимнего сезона.

 

Теги: ЖКХ площадь Куйбышева смотр техника

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке.
26 апреля 2021, 16:23
Самарец за 5 минут погасил долг, накопленный перед «ЭнергосбыТ Плюс» за два года
Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке. ЖКХ
686
Ветеран Великой Отечественной войны в Сызрани 11 лет не может добиться устранения течи в квартире
26 апреля 2021, 12:50
Ветеран Великой Отечественной войны в Сызрани 11 лет не может добиться устранения течи в квартире
С просьбой о помощи бабушка обратилась на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным. ЖКХ
310
Смотр готовности профильных служб Самары к работе в летний период проводится традиционно после окончания зимнего.
22 апреля 2021, 14:18
На площади Куйбышева представили основной парк дорожно-коммунальной техники Самары
Смотр готовности профильных служб Самары к работе в летний период проводится традиционно после окончания зимнего. ЖКХ
608

В центре внимания
Самарских фермеров поддерживают в развитии
27 апреля 2021  13:23
Самарских фермеров поддерживают в развитии
Экономика
133
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
27 апреля 2021  10:52
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Общество
181
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021  09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
236
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»
27 апреля 2021  09:34
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»
Транспорт
529
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
373
Весь список