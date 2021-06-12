В Самаре на нескольких перекрестках выполнят масштабные работы по перекладке теплотрасс

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«Впервые принято столь жесткое решение: одновременно перекрыть несколько перекрестков дорог, на которых в будние дни трафик очень интенсивный. Однако, все работы по перекладке теплотрасс, сопряженные с переходом через проезжую часть дорог, мы специально включили в график на продолжительные выходные. – подчеркнул Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. – В этот период внимание акцентировано на трех таких объектах: по улице Печерской с переходом через улицу Авроры, по улице Мяги в районе пересечения с улицей Мориса Тореза и большой участок на проспекте Кирова от перекрестка с улицей Береговой. В частности, сегодня уже в 06:15 утра по Кирова полностью завершилось вскрытие. Залито основание под монтаж трубы, после чего следует монтаж блоков. Полосы перекрыты, но в направлении «из города» есть объезд. В 05:00 15 июня откроем две полосы «в город» со стороны Кировского моста. В установленном порядке поедут трамваи и троллейбусы. Работы в направлении «из города» могут продолжиться до 17 июня. Мы прорабатываем возможные варианты, как сделать это раньше запланированного срока».

На перекрестке улиц Мяги и Мориса Тореза подготовительные земляные работы также проведены оперативно, в штатном режиме идет монтаж.

В маршрут контрольных объездов, которые запланированы по нескольку раз в сутки, включен и теплосетевой объект на улице Печерской. С раннего утра началось устройство щебеночной «подушки» для основания. Здесь протяженность обновляемой теплотрассы составляет 212 м. Стоит отметить, что в результате работ трасса будет смонтирована и начнет функционировть по постоянной схеме. То есть резервная схема обеспечения горячим водоснабжением уже не понадобится, и жители будут в полном объеме обеспечены ресурсом с 15 июня.

Не только для специалистов, но и всех прохожих, местных жителей, наблюдающих за ходом работ, уже очевидно, что преображения будут значительными. Так, демонтированные футляры старых труб – в полуразрушенном состоянии. А новый трубопровод обладает рядом существенных преимуществ.

«Трубы – в пенополиуретановой изоляции, что позволит увеличить срок их службы до 50 лет. Предусмотрено оснащение теплосети системой оперативного диспетчерского контроля», – добавил представитель ресурсоснабжающей организации

В дальнейшем с помощью специальных приборов с точностью до 1 метра можно будет определить, в каком месте произошел порыв и где именно нужно будет копать для ликвидации проблемы. То есть такая система (СОДК) способна фиксировать повреждение минимального параметра.

Фото: администрация Самары