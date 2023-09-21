В Самаре к сегодняшнему дню в социальной сфере 40% зданий уже отапливаются

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Шостакович Опера Балет прошел пресс-тур по мастерским  Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.
САТОБ готовится к самой амбициозной постановке в своей новейшей истории - к премьере оперы «Мастер и Маргарита»
Цель и основная миссия забега - это популяризация спорта и здорового образа жизни среди профессий машиностроителей.
В честь Дня Машиностроителя самарское спортивно-беговое сообщество "Отцы" проведет «Цех забег»
Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на предотвращение нарушений антидопинговых правил в нашем регионе.
В Суздале на Всероссийском форуме чистого спорта Лидия Рогожинская подписала соглашение с РУСАДА
В ближайшее время все плетёные изделия самарских волонтёров вместе с другой гуманитарной помощью будут отправлены «за ленточку».
Активисты «Молодой Гвардии» из Самары плетут маскировочные сети для российских военнослужащих
В частности, подробно рассматривалось решение вопроса обеспечения предприятий квалифицированными кадрами.
«Промышленный салон»:  обсудили вопросы, связанные с деятельностью предприятий ОПК СО
Формулировку «По договоренности» соискатели чаще всего используют, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объем и условия работы.
«По договоренности»: 6 из 10 компаний в Самаре предлагают зарплату по итогам собеседования
А именно два сотовых телефона.
Сотрудники следственного изолятора №1 СО изъяли запрещенные предметы при досмотре посылки
Более 120 тысяч человек проголосовали за Самару.
Конкурс «Культурная столица года 2024»: до окончания народного голосования осталось 4 дня
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.4
EUR 103.37
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре к сегодняшнему дню в социальной сфере 40% зданий уже отапливаются

21 сентября 2023 16:06
146
В Самаре четвертый день продолжается подключение отопления.

В Самаре четвертый день продолжается подключение отопления. Процесс начался с объектов социальной инфраструктуры, куда теплоноситель начали «заводить» с 18 сентября. Особое внимание уделяется тем организациям, где люди пребывают круглосуточно. Это больницы, дома ребенка и другие учреждения опеки и соцзащиты. Также в числе первоочередных объектов, которые обеспечивают теплом, – детские сады, школы.

Параллельно подача теплоресурса организуется уже и в объекты социальной сферы 2 категории: в здания, где находятся организации дополнительного образования, вузы, сузы, учреждения культуры и спорта.

Специалисты отмечают, что, несмотря на плюсовые температуры наружного воздуха (до +23 – +26 градусов Цельсия – в дневные часы и до +10 – +12 градусов Цельсия в ночное время суток), здания все же постепенно остывают. И ради обеспечения комфортных условий для горожан подключение объектов к теплоисточникам является одной из первоочередных задач мэрии и ресурсников. В этом году, как и в предыдущие годы, учреждения соцсферы решили отапливать даже в том случае, если на улице сохраняется теплая погода.

К настоящему времени при подключении теплоносителя повреждений на сетях не возникло.

«В ходе масштабной подготовки, которая началась минувшей весной, старались сделать все, чтобы минимизировать проблематику. Но если где-то произойдет повреждение, участок без промедления возьмут в работу. Важно и то, что в таком случае восстановительные мероприятия будут проведены в теплое время, а не тогда, когда температура воздуха «просядет» до нулевой отметки или минимальных плюсовых значений и люди начнут волноваться. Именно поэтому уже на текущей неделе, не дожидаясь значительного похолодания, был объявлен старт отопительного сезона, и это право муниципалитета. Своевременно приняты меры, касающиеся включения отопления в мягком режиме, – отметил Владимир Василенко. – К сегодняшнему дню в социальной сфере 40% зданий уже отапливаются. Среди таких учреждений 1 категории больше всего больниц. С учетом 2 категории общий результат – порядка 30%. Работа в этом направлении продолжается во всех внутригородских районах».

Нагревать батареи в жилищном фонде начнут с 25 сентября.

В связи с технологическими особенностями одномоментно тепло не может поступить во все здания. Процесс поэтапный. В целом подключение занимает порядка 2-х недель. В конце сентября планируется открыть «горячую линию» по вопросам подачи отопления. Как и прежде, будет вестись адресная отработка.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ближайшее время все плетёные изделия самарских волонтёров вместе с другой гуманитарной помощью будут отправлены «за ленточку».
21 сентября 2023, 17:44
Активисты «Молодой Гвардии» из Самары плетут маскировочные сети для российских военнослужащих
В ближайшее время все плетёные изделия самарских волонтёров вместе с другой гуманитарной помощью будут отправлены «за ленточку». Политика
83
Будут представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности.
21 сентября 2023, 16:22
С 24 сентября в Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
Будут представлены спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов, получившие высокую оценку театральной общественности. Культура
145
Стоимость билетов при заявке от 50 человек – со скидкой 50%! Чем больше людей, тем больше скидка!
20 сентября 2023, 20:28
«Крылья Советов» сыграют на «Солидарность Самара Арене» с «Сочи». Самарцам нужна поддержка!
Стоимость билетов при заявке от 50 человек – со скидкой 50%! Чем больше людей, тем больше скидка!   Футбол в Самаре
475

В центре внимания
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
21 сентября 2023  13:08
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
224
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
21 сентября 2023  10:45
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
523
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
21 сентября 2023  09:28
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
225
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
20 сентября 2023  12:40
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
427
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
778
Весь список