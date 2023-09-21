В Самаре к сегодняшнему дню в социальной сфере 40% зданий уже отапливаются

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В Самаре четвертый день продолжается подключение отопления. Процесс начался с объектов социальной инфраструктуры, куда теплоноситель начали «заводить» с 18 сентября. Особое внимание уделяется тем организациям, где люди пребывают круглосуточно. Это больницы, дома ребенка и другие учреждения опеки и соцзащиты. Также в числе первоочередных объектов, которые обеспечивают теплом, – детские сады, школы.

Параллельно подача теплоресурса организуется уже и в объекты социальной сферы 2 категории: в здания, где находятся организации дополнительного образования, вузы, сузы, учреждения культуры и спорта.

Специалисты отмечают, что, несмотря на плюсовые температуры наружного воздуха (до +23 – +26 градусов Цельсия – в дневные часы и до +10 – +12 градусов Цельсия в ночное время суток), здания все же постепенно остывают. И ради обеспечения комфортных условий для горожан подключение объектов к теплоисточникам является одной из первоочередных задач мэрии и ресурсников. В этом году, как и в предыдущие годы, учреждения соцсферы решили отапливать даже в том случае, если на улице сохраняется теплая погода.

К настоящему времени при подключении теплоносителя повреждений на сетях не возникло.

«В ходе масштабной подготовки, которая началась минувшей весной, старались сделать все, чтобы минимизировать проблематику. Но если где-то произойдет повреждение, участок без промедления возьмут в работу. Важно и то, что в таком случае восстановительные мероприятия будут проведены в теплое время, а не тогда, когда температура воздуха «просядет» до нулевой отметки или минимальных плюсовых значений и люди начнут волноваться. Именно поэтому уже на текущей неделе, не дожидаясь значительного похолодания, был объявлен старт отопительного сезона, и это право муниципалитета. Своевременно приняты меры, касающиеся включения отопления в мягком режиме, – отметил Владимир Василенко. – К сегодняшнему дню в социальной сфере 40% зданий уже отапливаются. Среди таких учреждений 1 категории больше всего больниц. С учетом 2 категории общий результат – порядка 30%. Работа в этом направлении продолжается во всех внутригородских районах».

Нагревать батареи в жилищном фонде начнут с 25 сентября.

В связи с технологическими особенностями одномоментно тепло не может поступить во все здания. Процесс поэтапный. В целом подключение занимает порядка 2-х недель. В конце сентября планируется открыть «горячую линию» по вопросам подачи отопления. Как и прежде, будет вестись адресная отработка.

Фото: администрация Самары