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В Самаре контролируют безопасность детских площадок во дворах

4 июля 2022 16:47
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Адреса проблемных точек жители направляют в адрес главы города посредством сообщений в социальные сети.

Во внутригородских районах усилена работа по инвентаризации детских площадок во дворах областного центра. Адреса проблемных точек жители направляют в адрес главы города посредством сообщений в социальные сети. Все эти обращения поступают в работу, а замечания подлежат устранению.

В Промышленном районе в обследовании задействованы управляющие микрорайонами. На сегодняшний день осмотрены все детские площадки в районе. В те дворы, где специалистами районной администрации выявлены недостатки или аварийные объекты, направляются специалисты МБУ для составления дефектного акта. Составленные документы в дальнейшем передаются в подрядную организацию для проведения работ по устранению всех дефектов и замечаний.

Чаще всего на детских площадках выявляются дефекты лакокрасочного покрытия, разрушение деревянных элементов, а также выход бетонного основания объекта из песка.

В ходе очередного мониторинга детской площадки на улице Ново-Садовой, 379, специалисты МБУ задокументировали ряд замечаний: нехватка деревянных элементов в детском игровом комплексе, дефект теннисного стола в результате вандальных действий несознательных горожан. Все нарушения будут устранены в соответствии с графиком до конца июля 2022 года.

Во дворе дома №5 по улице Аминева подрядная организация уже приступила к работам на детской площадке. В 2010 году площадка была установлена в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Территория сохранила ухоженный вид благодаря активным жителям, но часть объектов нуждается в ремонте и обновлении. Все работы ведутся в соответствии с установленными ГОСТами во избежание травмирования детей при нахождении на игровых комплексах.

«ЦУР Самарской области в июне 2022 года зафиксировал порядка 220 сообщений, касающихся состояния детских площадок. Чаще всего жители просили отремонтировать малые архитектурные формы завезти песок, восстановить какие-то элементы на игровых комплексах. Около 109 сообщений от общего количества касается детских площадок Самары. Дефекты и неисправности игровых комплексов могут быть опасны для здоровья детей. Совместно с ГЖИ и муниципалитетами организуем работу, доводим ее до результата. Так, в сквер Высоцкого был завезен песок, а в одном из дворов Кировского района восстановлена одна из деталей детской карусели, и другие примеры. Муниципалитеты оперативно откликаются, все замечания берут в работу», - прокомментировал руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Муниципальный центр управления Самары только через платформу «Инцидент Менеджмент» ежедневно фиксирует порядка 4000 обращений граждан в месяц, которые обрабатываются и направляются в работу профильных служб.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

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