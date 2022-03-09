В Самаре изменился график работы клиентских офисов «Газпром межрегионгаз Самара»

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Для удобства жителей Самары клиентские офисы ООО «Газпром межрегионгаз Самара» изменили график работы.

Теперь двери клиентских офисов открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:

АП «Север» (г. Самара, пр-т Кирова, д. 314, 2 этаж)

АП «Новая Самара» (г. Самара, п. Мехзавод, 1 квартал, д. 40)

АП «Юг» (г. Самара, ул. Фрунзе, д. 105)

АП «Южный город» (Волжский р-н, мкр-н «Южный город», Николаевский проспект, д. 68.)

АП «Центр» (г. Самара, ул. Гагарина, д. 26)

АП «Октябрьский» (г. Самара, пр-т Ленина, д. 2А)

Кроме того, самарские офисы будут работать по субботам дважды в месяц. Узнать подробности нового графика работы можно на сайте samararegiongaz.ru в разделе Клиентские офисы.

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Самара»