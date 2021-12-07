В Самаре активно ведется дезинфекция подъездов

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В Самаре городские службы уделяют внимание не только санитарной обработке подвижного состава общественного транспорта, но обработке и дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Эти меры остаются актуальными в период риска заболевания коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными заболеваниями.

Напомним, что за качество и своевременность дезинфекции многоквартирных домов ответственны управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или ТСН. Специалисты данных управляющих организаций дезинфицируют входные группы (ручки подъездных дверей, кнопки домофонов), лестничные марши, поручни, перила, почтовые ящики, выключатели, лифты, кнопки кабин лифтов и кнопки вызова лифтов по этажам, подоконники, оконные ручки на площадках, ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии в доме) и другие контактные поверхности помещений общего пользования.

Свидетельством качественного выполнения работ служат акт, который по согласованию с жителями подписывает старший по дому или член совета многоквартирного дома.

«Дезинфекция проводится хлорсодержащим препаратом, одобренным Роспотребнадзором с помощью специального бензинового распылителя, который позволяет в кратчайшие сроки обеззараживать контактные поверхности и пространство, так как распыление осуществляется мелкодисперсным способом. Работы проводим регулярно во всех обслуживаемых нашей управляющей организацией домах», – рассказал специалист управляющей компании, обслуживающей дом 16 по ул. Свободы Илья Зотов.

Контроль за работой ведут администрации внутригородских районов.

«Регулярно мы получаем информацию о проведенных работах от управляющих организаций, при необходимости проводим проверку. Проверку качества выполненных работ осуществляют управляющие микрорайонами на закрепленных за ними территориях. Помимо этого, обращаем внимание на сообщения и замечания жителей, поступающие в социальные сети, и оперативно принимаем меры», - пояснила заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Советского внутригородского района Самары Ирина Бандурова.

В случае если управляющая организация не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. В Советском районе только за ноябрь текущего года составлено порядка 30 материалов по выявленным нарушениям.

Отметим, что с наступлением зимнего периода, при отрицательной температуре воздуха дезинфекция объектов на детских и спортивных площадках, а также скамеек у подъездов жилых домов не производится до наступления благоприятных «плюсовых» температур.

Подобную дезинфекцию ведут во всех районах города. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе темпы и объемы работ по дезинфекции мест общего пользования в жилых домах ближайшее время снижаться не будут.