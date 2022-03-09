В «РКС-Самара» исполнение правил промышленной безопасности проверяют на месте проведения земляных работ

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В 2022 году в «Самарских коммунальных системах» было решено уделить особое внимание проверкам исполнения правил техники безопасности и охраны труда непосредственно на местах. Обучение и инструктажи – дело хорошее, но от того, как они исполняются, зависит не только качество работы, но здоровье и жизнь сотрудников.

В феврале - начале марта на местах проведения земляных работ было проверено 8 бригад из всех линейных цехов. В шести случаях были выявлены нарушения, к счастью, незначительные. Все они должны были быть отработаны в кратчайшие сроки. Будут или нет повторяться нарушения, покажут последующие проверки.

Две бригады, обе из цеха по эксплуатации канализационных сетей, работали в полном соответствии с правилами.

Проверки будут продолжаться в течение всего года – как плановые, так и внеплановые. За серьезные нарушения бригады депремируют. По итогам года наиболее ответственные бригады и руководители будут отмечаться по линейке поощрений.

Фото: «РКС-Самара»