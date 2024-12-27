В Промышленном Самары ограничено теплоснабжение в связи с заменой участка трубы на трубопроводе

125

В 18:04 27 декабря в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об ограничении теплоснабжения в связи с заменой участка трубы на трубопроводе теплоснабжения по адресу: Самара, Промышленный район, пер. Корсунский, 14.

На время проведения работ теплоснабжение потребителей 638 многоквартирного жилого дома, 96 социально-значимых объектов осуществляется по резервной схеме.

Для ликвидации происшествия привлечены 17 человек, 7 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники.

Ориентировочное время завершения работ 05.00 28.12.2024.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: freepik.com