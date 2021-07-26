В офисе «ЭнергосбыТ Плюс» открылась фотовыставка для клиентов

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Во флагманском офисе обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» на ул. Мирной, 162 открылась выставка фотохудожницы Инги Пеннер. На 28 снимках, размещенных в клиентском зале, запечатлены виды крупнейших городов региона, где работает компания «Т Плюс».

Данная выставка приурочена к 10-летию Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». В рамках праздничных мероприятий крупнейшие клиентские центры компании приготовили для посетителей приятные бонусы. В частности, клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс» уже смогли принять участие в беспроигрышной лотерее, получить бесплатную консультацию по гармоничному питанию от врача-ординатора клиник Самарского медицинского университета и выступить музой для художника-портретиста, получив профессиональную картину в подарок.

«На сегодняшний день мы обслуживаем жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Для более чем 550 тысяч горожан, имеющих с нами прямой договор, созданы удобные и безопасные онлайн-сервисы, а также работают 11 офисов обслуживания. Фотовыставка на ул.Мирной призвана продемонстрировать масштабы нашего взаимодействия с жителями региона», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.