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В офисе «ЭнергосбыТ Плюс» открылась фотовыставка для клиентов

26 июля 2021 18:10
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На 28 снимках, размещенных в клиентском зале, запечатлены виды крупнейших городов региона, где работает компания «Т Плюс».

Во флагманском офисе обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» на ул. Мирной, 162 открылась выставка фотохудожницы Инги Пеннер. На 28 снимках, размещенных в клиентском зале, запечатлены виды крупнейших городов региона, где работает компания «Т Плюс».

Данная выставка приурочена к 10-летию Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». В рамках праздничных мероприятий крупнейшие клиентские центры компании приготовили для посетителей приятные бонусы. В частности, клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс» уже смогли принять участие в беспроигрышной лотерее, получить бесплатную консультацию по гармоничному питанию от врача-ординатора клиник Самарского медицинского университета и выступить музой для художника-портретиста, получив профессиональную картину в подарок.

«На сегодняшний день мы обслуживаем жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Для более чем 550 тысяч горожан, имеющих с нами прямой договор, созданы удобные и безопасные онлайн-сервисы, а также работают 11 офисов обслуживания. Фотовыставка на ул.Мирной призвана продемонстрировать масштабы нашего взаимодействия с жителями региона», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

 

Теги: фотовыставка ЭнергосбыТ Плюс

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