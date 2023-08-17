В офисах обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самаре. Посетители офисов обслуживания оперативно решили свои текущие вопросы, узнали об экологических инициативах энергокомпании и получили наборы наклеек с советами по энергосбережению и ответственному отношению к природе.



Клиенты узнали, что отказавшись от получения квитанций в бумажном виде, оформив подписку на электронный платежный документ могут внести посильный вклад в сохранение лесов. Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 500 тысяч бумажных квитанций общем весом более 2 тонн. Из одного дерева производят 16 пачек бумаги формата А4, то есть всего 8000 листов. В 2023 году клиенты энергокомпании, подключившиеся к «электронной квитанции», общими усилиями спасли почти 100 деревьев.

Во время Дня клиента сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» также предложили посетителям офисов сдать отработанные элементы питания. Этот сервис реализован в рамках акции «Экодесант». Он доступен с 2020 года в пяти офисах обслуживания клиентов: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. По мере наполнения боксов элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки.«Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий – от высадки леса до субботников в городах присутствия. Приглашаем клиентов присоединиться к таким акциям, как «Экодесант» и «Офис в кармане», тем самым внести посильный вклад в сохранение природы региона», - подчеркнула руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте энергокомпании.