В Московской области стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

103

В Московской области стартовал пилотный проект по переходу на полностью электронный формат квитанций за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Об этом 11 февраля заявил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, пишут "Известия".

«Пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ вместо бумажных стартовал в Московской области. Планируется масштабировать его на всю страну», — приводит его слова пресс-служба правительства России.

Целью проекта является исключение дублирования платежных документов. Так, граждане смогут сами выбирать, в каком формате им удобнее получать квитанции — в электронном виде на портале госуслуг или на бумаге.

Данная инициатива поспособствует цифровизации коммунальной сферы и повышению уровня жизни россиян, добавил вице-премьер.

Уточняется, что пилотный проект продлится до 1 октября.