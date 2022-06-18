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В июле в Самарской области увеличат тарифы на газ

18 июня 2022 13:50
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В июле в Самарской области увеличат тарифы на газ

В июле в Самарской области подорожает еще одна коммунальная услуга. Увеличат тарифы на газ. Проект постановления регионального департамента ценового и тарифного регулирования сейчас проходит согласование.

В пояснительной записке к документу глава ведомства Алена Гаршина указала, что розничная стоимость природного газа, реализуемого населению, формируются на основании оптовых цен, тарифов на транспортировку газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги, утверждаемых на федеральном уровне.

— Об увеличении тарифа попросило ООО «Газпром межрегионгаз Самара» — компания является поставщиком природного газа. Оптовую стоимость голубого топлива с 1 июля увеличат на 3% — в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2022 год и проектом приказа Федеральной антимонопольной службы. Тарифы на транспортировку газа также вырастут — на 3–5,9%. Индексацию проведут «Средневолжская газовая компания», «Самарагаз», «Газпром газораспределение Самара», «Сызраньгаз», «Управляющая компания «Юг-Газ», «Газпром трансгаз Казань», «Газпром газораспределение Самара», — следует из пояснительной записки.

С учетом этого тарифы на газ для населения Самарской области решили увеличить на 1,96%–3,5%. Стоимость 1000 кубометров увеличится примерно на 200 рублей. Вот конкретные расценки.

Сейчас жители, которые используют газовые плиты, платят за кубометр 7,99 рубля. С 1 июля 2022 года тариф увеличат до 8,23 рубля.

Если в доме или квартире есть газовая плита и газовый водонагреватель, то цена ниже. Сейчас самарцы платят по 6,63 рубля за кубометр, со следующего месяца — 6,76 рубля.

Для тех, кто использует голубое топливо для отопления своего жилья, расчет ведут не за 1 кубометр, а за 1000. За такой объем потребленного топлива сейчас жители платят 5720 рублей. С июля тариф увеличится до 5920 рублей.

С июля 2022 года ожидается повышение и других услуг ЖКХ в Самарской области, пишет 63.ру.

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