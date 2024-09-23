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«Самара грязна, пыльна и пахуча...» писал о нашем городе Максим Горький в 1895 году. За свой город, конечно, обидно, но писатель был прав - к концу 19 века Самара быстро развивалась, но не успевала за собой убирать. В растущем мегаполисе уже почти 10 лет был централизованный водопровод, а вот системы водоотведения не было, стоки просто выливались на улицы. Грязь и неприятный запах были повсюду. И только в начале 20 века, благодаря настойчивости и финансированию купца и мецената Альфреда фон Вакано, в городе начала строиться канализация, проект для которой городская дума заказала у английского инженера Вильяма Линдлея. В 1909 году был запущен первый пробный участок сети водоотведения длиной 4,2 км - в районе Струковского сада (этот отрезок действует до сих пор). А город отмылся от сточного налёта и буквально расцвёл, появились клумбы и газоны.

С тех пор утекло много воды (и стоков): централизованная сеть водоотведения разрослась и сейчас насчитывает больше 1300 км труб. Каждый день целое подразделение «РКС-Самара» - 126 человек цеха эксплуатации канализационных сетей - обеспечивают работу всей системы в миллионном городе. Они работают без перерывов и выходных, чтобы использованная вода вовремя уходила из дома и поступала на обработку на очистные сооружения, проверяют колодцы, чистят сети от засора, промывают линии. Благодаря им в квартирах и домах сохраняется комфорт, который для многих уже стал привычным.

В этом сентябре самарской канализации исполнилось 115 лет. В честь красивой даты в «РКС-Самара» провели несколько праздничных мероприятий в профильном цехе: всех сотрудников поздравили на торжественном собрании, организовали поездку на правый берег Волги в село Ширяево, запланировали экскурсию по историческим местам Самары, а также высадили в Загородном парке кусты рябины.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»