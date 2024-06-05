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В День эколога "РКС-Самара" собрали кубометры бумаги

5 июня 2024 13:19
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В День эколога "РКС-Самара" собрали кубометры бумаги

Всемирный день эколога для «РКС-Самара» не просто слова. Сохранение окружающей среды и бережное отношение к ресурсам - это постоянная и неотъемлемая часть водоснабжения и водоотведения миллионного города. Чистая вода в домах и в реках - главная цель, к которой стремятся специалисты компании в своей работе. 

В «РКС-Самара» праздник, приуроченный ко Дню охраны окружающей среды, превратили в целую неделю экологии. Специалисты блока качества - технологи и экологи – на каждый день подготовили разные познавательные и развлекательные мероприятия. Сегодня провели красивую и полезную акцию для коллег: собирали макулатуру, чтобы затем сдать её на переработку. По словам начальника отдела экологии предприятия Елены Дехановой, 60 кг переработанной макулатуры уже спасут одно дерево: «Можно много рассуждать о важности вопросов экологии. Но гораздо важнее - что-то делать. Пусть немного, пусть вот так - сдать ненужную бумагу на переработку. Но такие мероприятия делают людей сопричастными к защите природы. Здесь важен каждый вклад».

Макулатуру собирали во всех подразделениях «РКС-Самара», только в здании управления сотрудники наскребли по сусекам целый кубометр (контейнер на 1000 литров) устаревших бумаг, упаковок, газет - и точно спасли сегодня несколько деревьев. Всем участникам вручили полезные сладости и ярко-зелёную ленту, как знак того самого небольшого, но нужного вклада в экологическое будущее.

 

Теги: РКС-Самара

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