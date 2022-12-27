В 2022 «РКС-Самара» построили и отремонтировали 44 км водопроводных и канализационных труб

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В 2022 году специалисты «РКС-Самара» обновили 9,5 км водопроводных и 9 км канализационных труб. Работы велись по производственной и инвестиционной программам предприятия. Часть сделали бестраншейным способом, что гораздо быстрее и удобнее как для компании, так и для города. Из крупных работ заметной стала перекладка участка Главного Безымянского коллектора в Кировском районе: сотрудники цеха эксплуатации канализации заменили 150 метров трубы диаметром 1500 мм без остановки перекачки стоков. При этом работа коллектора не прерывалась, у всех жителей работали и водоснабжение, и водоотведение.

Проложено больше 19 км новых водопроводных труб. Здесь и водовод длиной почти 4 км в посёлок Зубчаниновка, и масштабные работы в Красноглинском районе по прокладке двух водоводов диаметром 600 мм к насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге, а также подключение новых жилых домов и промышленных объектов. Всего в 2022 году сотрудники «РКС-Самара» обновили и построили 44 км водопроводных и канализационных труб.

Фото: РКС-Самара