Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

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Правительство определило категории россиян, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков, сообщается на сайте правительства.

"Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.

Таким образом, с 1 июля оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают банки, смогут:

многодетные родители;

пенсионеры;

инвалиды;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента Владимира Путина, отметили в правительстве. О необходимости таких изменений глава государства говорил в декабре во время прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции, пишет РИА Новости.