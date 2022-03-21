Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 21 на 22 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Главная,
- Народная,
- Арбатская от Липяговской до Ковровской,
- Липяговская от Арбатской до тупика,
- Садовая от Л. Толстого до Красноармейской,
- Маяковского от Пушкина до Буянова,
- Галактионовская от Л. Толстого до Красноармейской,
- Ульяновская от Самарской до Арцыбушевской,
- Осипенко от Волжского пр. до Мичурина,
- Дыбенко от Авроры к Третьему проезду,
- перекресток Гаражная/ Четвёртый проезд,
- перекресток Промышленности/Структурная,
- перекресток Аэродромная/Революционная,
- Авроры от АЗС до Промышленности, Советской Армии,
- перекресток Ново-Вокзальная/Стара-Загора и от Московского шоссе до Фадеева,
- Г. Димитрова от Солнечной до Ново-Садовой и обратно,
- Красноглинское шоссе от остановки «Пансионат» до Московского шоссе,.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!