Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 21 на 22 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Главная,

- Народная,

- Арбатская от Липяговской до Ковровской,

- Липяговская от Арбатской до тупика,

- Садовая от Л. Толстого до Красноармейской,

- Маяковского от Пушкина до Буянова,

- Галактионовская от Л. Толстого до Красноармейской,

- Ульяновская от Самарской до Арцыбушевской,

- Осипенко от Волжского пр. до Мичурина,

- Дыбенко от Авроры к Третьему проезду,

- перекресток Гаражная/ Четвёртый проезд,

- перекресток Промышленности/Структурная,

- перекресток Аэродромная/Революционная,

- Авроры от АЗС до Промышленности, Советской Армии,

- перекресток Ново-Вокзальная/Стара-Загора и от Московского шоссе до Фадеева,

- Г. Димитрова от Солнечной до Ново-Садовой и обратно,

- Красноглинское шоссе от остановки «Пансионат» до Московского шоссе,.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!