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Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

21 марта 2022 16:55
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 21 на 22 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 
 
- Главная, 
- Народная, 
- Арбатская от Липяговской до Ковровской, 
- Липяговская от Арбатской до тупика, 
- Садовая от Л. Толстого до Красноармейской, 
- Маяковского от Пушкина до Буянова, 
- Галактионовская от Л. Толстого до Красноармейской, 
- Ульяновская от Самарской до Арцыбушевской, 
- Осипенко от Волжского пр. до Мичурина, 
- Дыбенко от Авроры к Третьему проезду, 
- перекресток Гаражная/ Четвёртый проезд, 
- перекресток Промышленности/Структурная, 
- перекресток Аэродромная/Революционная, 
- Авроры от АЗС до Промышленности, Советской Армии, 
- перекресток Ново-Вокзальная/Стара-Загора и от Московского шоссе до Фадеева, 
- Г. Димитрова от Солнечной до Ново-Садовой и обратно, 
- Красноглинское шоссе от остановки «Пансионат» до Московского шоссе,. 

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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