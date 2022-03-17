Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

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В ночь с 17 на 18 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- пер. Торговый от Нефтяников до Фасадной,

- пер. Молодежный от Нефтяников до Фасадной,

- Маяковского от Ленинской до Молодогвардейской,

- Галактионовская от Маяковского до Полевой,

- Волжский пр. от Маяковского до Полевой,

- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,

- Садовая от Красноармейской до Л. Толстого,

- Дыбенко от 3-го Проезда в сторону Авроры,

- Тухачевского от Магнитогорской до Гагарина,

- Гагарина - с посадочных площадок,

- Советской Армии от Канатного пер. до Гагарина,

- Авроры от Съездовской до Гагарина,

- Ново-Вокзальная от пр. К. Маркса до Нагорной,

- Седьмая просека от санатория «Самарский» до Солнечной,

- Ташкентская от пер. Гранитный до Солнечной.



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!