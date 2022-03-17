Улицы Самары, с которых ночью будут вывозить снег

В ночь с 17 на 18 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- пер. Торговый от Нефтяников до Фасадной,
- пер. Молодежный от Нефтяников до Фасадной,
- Маяковского от Ленинской до Молодогвардейской,
- Галактионовская от Маяковского до Полевой,
- Волжский пр. от Маяковского до Полевой,
- Молодогвардейская от Полевой до Ярмарочной,
- Садовая от Красноармейской до Л. Толстого,
- Дыбенко от 3-го Проезда в сторону Авроры,
- Тухачевского от Магнитогорской до Гагарина,
- Гагарина - с посадочных площадок,
- Советской Армии от Канатного пер. до Гагарина,
- Авроры от Съездовской до Гагарина,
- Ново-Вокзальная от пр. К. Маркса до Нагорной,
- Седьмая просека от санатория «Самарский» до Солнечной,
- Ташкентская от пер. Гранитный до Солнечной.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!