Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

В ночь с 27 на 28 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Бакинская от Медицинской до Калининградской,
- Белорусская от дома № 126 до реки Самара,
- Спортивная от Вилоновской до Никитинской пл.,
- Ярмарочная от Пушкина до Арцыбушевской,
- Мичурина от пр. Масленникова до Полевой,
- Революционная от Гагарина до Гаражной,
- Гагарина от Авроры до Советской Армии,
- Ставропольская от XXII Партсъезда до А. Матросова,
- Ташкентская от Демократической до Тополей,
- Солнечная от дома № 11 до Ново-Вокзальной,
- Ногина от Красноглинского шоссе до С. Лазо,
- Гайдара от Красноглинского шоссе до С. Лазо,
- Братьев Коростелевых от пер. Тургенева до Л. Толстого.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!