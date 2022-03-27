Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

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В ночь с 27 на 28 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Бакинская от Медицинской до Калининградской,

- Белорусская от дома № 126 до реки Самара,

- Спортивная от Вилоновской до Никитинской пл.,

- Ярмарочная от Пушкина до Арцыбушевской,

- Мичурина от пр. Масленникова до Полевой,

- Революционная от Гагарина до Гаражной,

- Гагарина от Авроры до Советской Армии,

- Ставропольская от XXII Партсъезда до А. Матросова,

- Ташкентская от Демократической до Тополей,

- Солнечная от дома № 11 до Ново-Вокзальной,

- Ногина от Красноглинского шоссе до С. Лазо,

- Гайдара от Красноглинского шоссе до С. Лазо,

- Братьев Коростелевых от пер. Тургенева до Л. Толстого.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!