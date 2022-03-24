Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

В ночь с 24 на 25 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Зубчаниновское шоссе от Магистральной до Воеводина,
- Алма-Атинская,
- пр. К. Маркса,
- Чапаевская,
- Степана Разина,
- Белорусская от дома № 88 до ООТ «Белорусская»,
- путепровод «Казачий»,
- Мичурина от Чкалова до Полевой,
- Маяковского от Арцыбушевской до Самарской,
- Вилоновская,
- Молодогвардейская от Полевой к Первомайской,
- Днепровская в районе дома № 30, Дыбенко от Авроры к Революционной,
- Первомайская от пр. Ленина до Больничной,
- М. Тореза от Авроры до Волгина,
- Заводское шоссе,
- подходы к путепроводу «Аврора»,
- Солнечная от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной,
- Ставропольская от А. Матросова до XXII Партсъезда,
- Силовая,
- Жигулевская,
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии,
- Ново-Вокзальная от Свободы до Победы,
- Батайская от дома № 16 по ул. Батайской до Южной.
Просьба не оставлять автомобили на данных участках.