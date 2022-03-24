Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью

75

В ночь с 24 на 25 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Зубчаниновское шоссе от Магистральной до Воеводина,

- Алма-Атинская,

- пр. К. Маркса,

- Чапаевская,

- Степана Разина,

- Белорусская от дома № 88 до ООТ «Белорусская»,

- путепровод «Казачий»,

- Мичурина от Чкалова до Полевой,

- Маяковского от Арцыбушевской до Самарской,

- Вилоновская,

- Молодогвардейская от Полевой к Первомайской,

- Днепровская в районе дома № 30, Дыбенко от Авроры к Революционной,

- Первомайская от пр. Ленина до Больничной,

- М. Тореза от Авроры до Волгина,

- Заводское шоссе,

- подходы к путепроводу «Аврора»,

- Солнечная от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной,

- Ставропольская от А. Матросова до XXII Партсъезда,

- Силовая,

- Жигулевская,

- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии,

- Ново-Вокзальная от Свободы до Победы,

- Батайская от дома № 16 по ул. Батайской до Южной.

Просьба не оставлять автомобили на данных участках.